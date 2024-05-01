Кім Чен Ин щороку обирає 25 незайманих дівчат для моторошного "загону задоволення" – біженка з КНДР

Втікачка з КНДР розповіла про те, як диктатор Кім Чен Ин щороку відбирає 25 незайманих дівчат, щоб приєднатися до свого моторошного "загону задоволення".

Про це пише Daily Star.

За словами 30-річної Йонмі Пак, жінок відбирають на основі їхньої зовнішності та політичної лояльності. Пак каже, що її кандидатуру двічі розглядали на сумнівну честь служити лідеру і його партійним друзям, але вона не пройшла через свій "сімейний статус". Вона сказала: "Вони відвідують кожен клас і навіть виходять на шкільні подвір'я, щоб не пропустити якусь гарненьку дівчинку. Щойно вони знаходять гарних дівчат, перше, що вони роблять, це перевіряють їхній сімейний та політичний статус. Вони відсіюють дівчат, у яких члени сім'ї втекли з Північної Кореї або мають родичів у Південній Кореї чи інших країнах".

Йонмі Пак / Фото: instagram.com/yeonmi_park

Потім відбувається медичний огляд, щоб підтвердити цноту. Ті, хто проходить цей етап, стикаються з ще однією суворою медичною перевіркою, де незначні недоліки, такі як крихітні шрами на тілі, можуть призвести до дискваліфікації.

Після такої ретельної перевірки відбирають "лише декількох дівчат з усієї Північної Кореї", яких потім перевозять до Пхеньяна. Після відбору, каже Пак, єдиною метою цих дівчат стає догоджання диктатору. Покійний північнокорейський лідер Кім Чен Ір вірив, що "сексуальна близькість з молодими дівчатами-підлітками подарує йому безсмертя". Він помер внаслідок обширного серцевого нападу 2011 року у віці 70 років.

Кім Чен Ір розробив ідею цього "загону задоволення" в 1970-х роках, пояснила Пак. Вона продовжила: "Він подумав: "Якщо я оберу гарних дівчат і відправлю їх туди, де зупинявся мій батько Кім Ір Сен, йому це може бути дуже приємно". Так він обрав красивих жінок і розмістив їх на курортах, які відвідував Кім Ір Сен. Кім Ір Сен був настільки зворушений, що його син думав про його задоволення, і саме тому він призначив Кім Чен Іра своїм наступником".

Йонмі Пак / Фото: instagram.com/yeonmi_park

1983 року Кім Чен Ір створив другий "загін" для власного використання. Пак розповіла, що з роками склад групи задоволення змінювався, тому що всі троє чоловіків мали різні смаки щодо жінок. Вона продовжила: "Кім Ір Сен мав більш традиційні смаки щодо жінок, тому що він був старшим, тому у нього була своя група під назвою Pochonbo Electronic Ensemble. У Кім Чен Іра був власний ансамбль для розваг під назвою Wangjaesan Light Music Band. Їхні типи статури дещо відрізнялися. Кім Чен Ір надавав перевагу жінкам вище 160 см, але не настільки високим, тому що він був дуже низьким. Жінки, яких обирав старший Кім, як правило, мали досить кругле обличчя. Кім Чен Ин схильний обирати більш "струнких" жінок для свого особистого оточення і надає перевагу високим, більш "західним" жінкам. Ходять чутки, що його дружина спочатку була в "загоні задоволення".

За словами втікачки, так званий "загін задоволення" в Північній Кореї поділяється на три окремі групи. Одна група навчається масажу, інша спеціалізується на виконанні пісень і танців для розваги Кім Чен Ина і його близького оточення, іноді навіть виступаючи публічно як група Moranbong.

Кім Чен Ин / Фото: Associated Press

Третя група має завдання "займатися сексуальною діяльністю", як розкрила Пак, заявивши: "Вони повинні мати сексуальні стосунки з диктатором та іншими чоловіками. Вони повинні навчитися догоджати цим чоловікам – це їхня єдина мета". Найпривабливіших дівчат відбирають для обслуговування самого Кіма, а інших призначають задовольняти генералів і політиків нижчого рангу.

У відчайдушних умовах Північної Кореї батьки дають згоду на вступ своїх доньок до "загону задоволення", вбачаючи в цьому спосіб гарантувати, що вони не будуть страждати від голоду. Коли членкиням загону виповнюється двадцять років, вони вважаються такими, що вийшли з розквіту, і їх зазвичай видають заміж за одного з охоронців вождя.

Пак стверджує, що учасниці "загону задоволення", які виходять на пенсію, вважають за привілей обрати собі чоловіка з-поміж охоронців, які мають на це право.

Нагадаємо, Кім Чен Ин розраховує відновити економіку КНДР завдяки зв’язкам з Росією. Війна Росії проти України стала для Північної Кореї "справжньою знахідкою".

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