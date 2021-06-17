Кім Чен Ин визнав, що КНДР загрожує дефіцит їжі: люди продають меблі для порятунку родин від голоду

Лідер країни заявив, що вирішення дефіциту продовольства є "першочерговим завданням".

Північній Кореї, де мільйони людей загинули під час голодомору в 90-х роках, у найближчий час загрожує "напружений" дефіцит їжі.

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Про це 15 червня заявив сам керманич ізольованої держави Кім Чен Ин під час засідання Центрального комітету своєї правлячої Робочої партії, пише The New York Times з посиланням на офіційне Корейське агентство новин.

Зазначається, що лідер країни КНДР звинуватив в усьому неврожай, спричинений повенями, коронавірус та міжнародні санкції.

"Зокрема, ситуація з продовольством у людей стає напруженою, оскільки сільськогосподарський сектор не зміг виконати план виробництво зерна після пошкоджень від повені. Тому для партії та держави важливо зосередитись на сільському господарстві", - заявив Кім Чен Ин.

Також, як повідомляє The New York Times, за спостереженнями південнокорейських репортерів, в останні тижні у Північній Кореї здорожчав рис, а низка товарів першої необхідності, зокрема, ліки, стають дефіцитними, оскільки пандемія змусила Північну Корею закрити кордон з Китаєм, єдиним великим торговим партнером ізольованої країни.

Підпільні журналісти, які працюють в країні, зазначають, що у КНДР деякі сім'ї почали продавати меблі, щоб отримати готівку на їжу, також зростає і кількість безпритульних дітей, котрі шукають харчі.

Нагадаємо, минулого року Північну Корею охопили масштабні повені, які понищили врожай. Попри це керманич ізольованої держави Кім Чен Ин наказав відмовитися від будь-якої міжнародної допомоги, пояснюючи це тим, що так нібито до країни завезуть коронавірус і буде спалах.

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