Кім Чен Ин вперше показав тактичну ядерну зброю: кого і чому лякає КНДР (фото)

Північна Корея показала ядерні боєголовки, які, за даними північнокорейських ЗМІ, можна встановити на ракети малої дальності.

Пропагандистський апарат Північної Кореї вперше за кілька років опублікував фотографії, на яких лідер країни Кім Чен Ин перевіряє ракетні ядерні боєголовки, призначені для того, аби вдарити по союзниках США в Азії та спрямувати ядерну бомбу на материкову частину Америки.

Про це пише Bloomberg.

Експерти зі зброї заявили, що фото, опубліковані цього тижня, свідчать про те, що Пхеньян досяг прогресу в мініатюризації своїх боєголовок, що збільшує його здатність завдати ядерного удару.

Наразі режим Кіма перейшов від одноразових випробувань ракети для оцінки ефективності до навчань, які показують, що країна може завдати скоординований ядерний удар у короткий термін.

Фото: Associated Press

"Кім змусив міжнародне співтовариство прийняти ядерну зброю його країни настільки, що ці ракетні пуски стали рутиною та невід'ємною частиною відносин з Північною Кореєю", − сказав Су Кім, колишній корейський аналітик ЦРУ, який нині керує напрямом політики в американській консалтинговій фірмі LMI.

Кім Чен Ин завжди боявся, що США першими нападуть на його країну і знищать її зброю, перш ніж він матиме можливість її застосувати. Повідомлення, яке він, здається, надсилає цим набором випробувань полягає в тому, що Північна Корея тепер має можливість завдати удару у відповідь або навіть завдати удару першою. Важко знищити зброю, заховану під землею або під водою.

Аналітики стурбовані різноманітністю колекції, яку Кім Чен Ин демонструє цього сезону. Пхеньян представив нову та більш досконалу зброю, якою можна вести вогонь з моря та суші по територіях США, Південній Кореї та Японії. Це підвищує ядерну загрозу.

Раніше Кім Чен Ин також наказав військовим Північної Кореї готуватися до "справжньої війни". За його словами, армія КНДР має забезпечувати стримування війни, а також бути здатною до перехоплення ініціативи у бойових діях.

18 березня північнокорейські державні ЗМІ повідомили про готовність 800 тисяч людей приєднатися до Збройних сил КНДР для протистояння США. За твердженням журналістів, лише за один день сотні тисяч громадян нібито зголосилися добровільно піти до армії.

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