Кім Чен Ин закликав свою армію інтенсивніше готуватися до війни

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин закликав армію країни інтенсивніше готуватися до війни "відповідно до вимог поточної ситуації".

Про це він заявив на військових навчаннях, які імітували захоплення південнокорейського прикордонного посту, повідомляє Bloomberg.

Кім Чен Ин самостійно керував військовими навчаннями. Він закликав північнокорейську армію "приступити до нового розквіту інтенсифікації підготовки до війни відповідно до вимог поточної ситуації". Необхідність тренувань з атак на прикордонні пункти лідер КНДР пояснив протидією "постійним загрозам ворогів". Також Кім "дав інструкції щодо більш ретельного проведення практичних і реалістичних навчань, які гарантують впевненість у перемозі на полі бою".

До слова, о фіційне центральне інформаційне агентство КНДР показало фотографії навчань. На знімках видно війська та гелікоптери, які навчаються захопити пост, схожий на той, який має Південна Корея на своєму боці кордону.

Видання пише, що така військова активність на "головній базі оперативної підготовки в західній частині" відбувається на тлі щорічних навчань США та Південної Кореї під назвою "Щит свободи", що розпочалися 4 березня.

Як повідомлялося, США та Південна Корея розпочали масштабні військові навчання, які будуть тривати від 4 до 14 березня. Зокрема, вони включають тренування на суші, морі і в повітрі з акцентом на протидію ядерним операціям, повідомили в корейських збройних силах.

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