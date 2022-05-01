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Кім Чен Ин заявив про можливість превентивного ядерного удару в разі загрози

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17к
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Кім Чен Ин заявив про можливість превентивного ядерного удару в разі загрози

Associated Press

Північна Корея може превентивно стримувати ворожу ядерну загрозу.

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин заявив, що війська його країни повинні бути готовими до превентивних дій для протистояння ядерним загрозам, які зростають.

Про це повідомило Центральнокорейське інформаційне агентство.

Північнокорейський лідер на зустрічі з командним складом закликав військових бути готовими "превентивно та ретельно придушити всі небезпечні спроби та загрозливі дії, включаючи ядерні загрози".

Він заявив, що війська його країни за потреби зможуть "завчасно та ретельно стримувати та знешкодити всі небезпечні спроби та загрозливі кроки, зокрема постійну ескалацію ядерних загроз з боку ворожих сил". 

За словами Кіма, переважна військова міць є рятувальним колом, що гарантує безпеку країни та народу.

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