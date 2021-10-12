Кім Чен Ин заявив про посилення обороноздатності КНДР та пообіцяв створити "непереможну армію"

За його словами, не можна довіряти висловлюванням Вашингтона про прагнення до миру.

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин закликав нарощувати військовий потенціал країни, щоб протидіяти США.

Про це він сказав під час виступу на виставці Самооборона 2021 у Пхеньяні, повідомляє Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК).

За словами Кім Чен Ина, Сполучені Штати часто сигналізували, що вони не налаштовані вороже щодо КНДР, але не було ніяких дій, які дають підстав вважати, що це так.

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Крім того, лідер КНДР розкритикував спільні навчання США і Південної Кореї в районі Корейського півострова, звинувативши Сеул у лицемірстві і подвійних стандартах, а США - в розпалюванні напруженості між Кореями.

Водночас він запевнив, що Північна Корея не хоче воювати з Південною Кореєю, а розробка зброї була призначена для самооборони, а не для початку війни.

Також він пообіцяв побудувати непереможну армію перед обличчям "ворожої" політики США.

Нагадаємо:

Корейська Народно-Демократична Республіка 4 жовтня вперше за 55 днів відновила лінії зв'язку з Південною Кореєю. У Сеулі повторне з'єднання ліній зв'язку розглядають як "основу для відновлення відносин між двома Кореями".

з Південною Кореєю. У Сеулі повторне з'єднання ліній зв'язку розглядають як "основу для відновлення відносин між двома Кореями". Під час виступу на Генеральній асамблеї ООН президент Республіки Корея Мун Чже Ін закликав лідерів Кореї, США і Китаю офіційно оголосити про завершення Корейської війни.

закликав лідерів Кореї, США і Китаю офіційно Кім Чен Ин пізніше заявив, що КНДР не зацікавлена у цій пропозиції, оскільки Сполучені Штати продовжуть дотримуватися своєї "ворожої" політики. Водночас диктатор вказав, що Північна Корея готова вести "конструктивні" переговори, якщо Сеул припинить її провокувати.

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