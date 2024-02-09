Лідер північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що "має законне право" знищити Південну Корею. Що більше - Пхеньян посилюватиме армію й готуватиметься до окупації сусідньої країни у разі початку війни

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на корейське центральне інформаційне агентство KCNA.

Кім Чен Ин виключив концепцію мирного об’єднання з національної політики своєї держави. З його слів, "маріонетки" Сеула відкинули зусилля Пхеньяна щодо співпраці та мають намір поглинути свого сусіда.

Північнокорейський лідер наголошує, мовляв, вважає правильним назвати Південну Корею "основним ворогом" і виходячи з цього "її можна атакувати та знищити в будь-який час".

"Визначення південнокорейських маріонеток найшкідливішим і незмінним головним ворогом та рішення про окупацію їхньої території в разі надзвичайної ситуації як національної політики є розумним заходом для вічної безпеки нашої держави, миру та стабільності в майбутньому", - сказав Кім Чен Ин.

Слід зауважити, що днем раніше KCNA повідомило, що парламент КНДР скасував закони про економічну співпрацю з Південною Кореєю, вбивши клин між сусідами ще глибше.

Нагадаємо, раніше Кім Чен Ин назвав Південну Корею головним ворогом і пригрозив знищити її. Диктатор заявив, що у разі конфронтації перетворить сусідню країну на попіл.

Своєю чергою, офіційний Сеул обіцяє жорстку відповідь у разі провокацій з боку Пехеньяна. Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль наголошує, що Кім Чен Ин вдається до провокацій, коли заявляє, мовляв не визнаватиме північну розмежувальну лінію, яка є фактичним кордоном між країнами.

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