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Кім Чен Ин збільшує ядерний арсенал та називає війну "неминучою" - Reuters

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Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Кім Чен Ин збільшує ядерний арсенал та називає війну "неминучою" - Reuters

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин / Фото: Associated Press

Кім Чен Ин погрожує ядерним ударом "у відповідь на будь-який напад".

Північна Корея готується запустити три нові супутники-розвідники, створити військові безпілотники та збільшити свій ядерний арсенал 2024 року. Очільник КНДР Кім Чен Ин заявив, що "політика США робить війну неминучою".

Про це повідомляє Reuters із посиланням на державне інформаційне агентство KCNA.

"Через необачні кроки ворогів, спрямовані на вторгнення до нас, це факт, що війна може спалахнути на Корейському півострові в будь-який момент", - цитують лідера КНДР державні ЗМІ.

Журналісти звернули увагу, що промова Кіма прозвучала напередодні року, коли в Південній Кореї та Сполучених Штатах відбудуться ключові вибори.

Експерти прогнозують, що Північна Корея продовжить кампанію військового тиску для впливу на президентські вибори в США в листопаді, які "можуть призвести до повернення колишнього президента Дональда Трампа, який торгував як загрозами, так і історичною дипломатичністю з Кімом".

"Адміністрація президента Джо Байдена заявляє, що відкрита для переговорів, але вона запровадила нові санкції, оскільки Північна Корея просувається вперед із новими ракетними випробуваннями, забороненими відповідно до санкцій ООН", - йдеться на сайті американського видання.

Нагадаємо, раніше Reuters опублікувало статтю, в якій йшлося, що Кім Чен Ин наказав своїм військовим прискоритися із підготовкою до війни.

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Дата публікації
Перегляди
646
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