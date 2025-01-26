Кім Чен Ину показали запуск “стратегічних” крилатих ракет: фото

За інформацією КНДР, випробування не вплинули на безпеку сусідніх країн.

У неділю, 26 січня, Північна Корея заявила, що напередодні провела випробування стратегічних крилатих ракет, а лідер країни Кім Чен Ин спостерігав за ракетним випробуванням, яке стало першим після інавгурації президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє державне північнокорейське інформагентство KCNA.

Пропагандисти КНДР заявили, що перевірка керованої ракети класу “море-поверхня” мала на меті “підвищити ефективність стратегічного контролю проти потенційних ворогів відповідно до мінливих регіональних умов безпеки.

Запуск керованої крилатої ракети в КНДР / Фото: kcna.kp

У Північній Кореї стверджують, що стратегічні крилаті ракети точно вразили свої цілі, пройшовши більше двох годин по еліптичних і восьмикутних орбітах довжиною 1500 кілометрів.

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За інформацією КНДР, випробування не вплинули на безпеку сусідніх країн.

У повідомленні KCNA йдеться, що Північна Корея “виконуватиме свою важливу місію та обов’язок із захисту сталого та тривалого миру та стабільності на основі більш потужно розвиненої військової сили в майбутньому”.

Як повідомляє корейське видання Kyodo, збройні сили Південної Кореї підтвердили, що о 16:00 в суботу, 25 січня, було зафіксовано обстріл кількома крилатими ракетами з внутрішньої частини Північної Кореї в бік Жовтого моря.

Раніше цього місяця Північна Корея провела два випробування ракет. У минулому Пхеньян також неодноразово проводив випробування стратегічних крилатих ракет.

Нагадаємо, Північна Корея цього року відправить агресорці Росії ще 150 балістичних ракет малої дальності.

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