Кім Чен Ин / © Associated Press

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Біля приморської резиденції лідера Північної Кореї Кім Чен Ина виявили чотири великі розкішні судна. Найбільше з них сягає 80 метрів завдовжки та обладнане басейном на 50 метрів і водними гірками. Супутникові знімки також показали, що судна регулярно з’являлися поблизу вілли північнокорейського лідера.

Про це повідомляє BBC, яка проаналізувала супутникові знімки узбережжя поблизу міста Вонсан.

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Яхта Кім Чен Ина з басейном і водними гірками: що показали супутникові знімки

Найбільше уваги дослідників BBC привернуло судно завдовжки близько 80 метрів. На його палубі облаштовано басейн завдовжки приблизно 50 метрів, а з одного боку розташована група водних гірок.

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Після кількох місяців перебування на ремонтному об’єкті судно на початку липня перемістили до вод поблизу півострова Калма. Він розташований неподалік Вонсана — приморського курорту, де є велика вілла, якою користується Кім Чен Ин і його родина.

За даними BBC, протягом року біля резиденції неодноразово помічали ще три великі судна завдовжки приблизно 50, 55 і 60 метрів.

Два з них — 50-метрове та 55-метрове — до кінця серпня перебували поблизу островів Те та Сін. Поряд із 50-метровим судном також зафіксували чотири менші човни.

«Ці острови забезпечують усамітнення й дають змогу залишатися подалі від сторонніх очей», — припустив експерт із супутникових знімків Чон Сон-хак, пояснюючи, що невеликі човни могли перевозити на велике судно людей, пальне та припаси.

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BBC також повідомляє, що 60-метрове судно неодноразово бачили біля вілли Кіма у Вонсані, зокрема й нещодавно.

Біля резиденції Кім Чен Ина помітили розкішну яхту / © BBC

Кому належать розкішні яхти біля Вонсана

Північна Корея офіційно не розкриває власників цих суден. Однак колишні чиновники країни, перебіжчики та експерти вважають, що ними користуються Кім Чен Ин і його родина.

На їхню думку, людям, які не мають зв’язків із керівництвом країни, було б складно володіти суднами такого розміру або вільно ними користуватися.

«Взимку їх залишали на верфі. Коли приходило літо, їх виводили звідти й переміщували до вілли Кіма або в напрямку Калми, щоб купатися та відпочивати», — розповів BBC Рі Чен Хо, який раніше працював у 39-му відділенні Робочої партії Північної Кореї.

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Аналіз історичних супутникових знімків BBC також виявив у Вонсані велике судно з подібними характерними особливостями ще у 2002 році, коли країною керував батько нинішнього лідера Кім Чен Ір.

Колишній гравець Національної баскетбольної асоціації Денніс Родман, який відвідав Північну Корею у 2013 році, розповідав, що більшу частину семиденного візиту провів із Кім Чен Ином поблизу Вонсана. Там вони каталися на гідроциклах і їздили верхи.

«Це було щось середнє між поромом і човном із парку розваг Disney», — описував Родман 60-метрове судно, яким вони користувалися.

Точна вартість чотирьох суден невідома. За оцінкою BBC, подібні розкішні яхти можуть коштувати від десятків мільйонів до понад 100 мільйонів доларів.

Для порівняння, вартість значно меншої 29-метрової яхти Кіма марки Princess раніше оцінювали приблизно у 7 мільйонів доларів.

Вонсан давно пов’язаний із родиною Кімів. За даними біографів і розвідувальних джерел, Кім Чен Ин провів там частину дитинства з матір’ю. Вілли в цьому районі використовували представники північнокорейської еліти для відпочинку.

Один із перебіжчиків, який протягом 13 років охороняв резиденції батька Кім Чен Ина, розповідав, що влітку бачив біля вілл десятки дітей і підлітків, які каталися на водних лижах.

© BBC

Курорт Вонсан-Калма та розкіш еліти на тлі бідності в КНДР

Державні ЗМІ Північної Кореї рідко повідомляють про відпустки Кім Чен Ина, зазвичай представляючи його поїздки як офіційні інспекції або робочі візити. Супутникові знімки дають змогу простежити переміщення суден поблизу його приморської резиденції.

Поруч розташований курорт Вонсан-Калма, який відкрився в липні 2025 року. Державні ЗМІ описують його як комплекс із готелями, ресторанами, магазинами, спортивними спорудами й аквапарками, здатний прийняти майже 20 тисяч відвідувачів.

Курорт створили, зокрема, для залучення іноземних туристів, але ним можуть користуватися й місцеві жителі. За повідомленням південнокорейського видання з посиланням на неназване джерело, деяким із них пропонували чотириденні тури приблизно за 100 доларів. Для багатьох північнокорейців це значна сума.

Курорт Вонсан-Калма / © BBC

За даними ООН, наведеними в матеріалі BBC, у 2024 році ВВП у розрахунку на одного жителя Північної Кореї становив близько 667 доларів, тоді як у Південній Кореї цей показник сягав 36 227 доларів.

Звіт ООН за 2025 рік також описує систематичні порушення прав людини, примусову працю та хронічну нестачу продовольства в Північній Кореї. За оцінками організації, приблизно 40% населення країни недоїдають.

«Працівники, офісні службовці та фермери-кооператори формально мають право на 14 днів щорічної відпустки, однак це право часто не дотримується», — розповіли BBC перебіжчики.

Багатоденні подорожі для багатьох залишаються незвичними, а для виїзду за межі свого міста чи округу потрібен офіційний дозвіл.

Таким чином, розкішні судна біля Вонсана демонструють контраст між можливостями північнокорейської еліти та повсякденним життям значної частини населення, наголошує BBC.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua писав, що військова співпраця з Росією стала для Пхеньяну важливим джерелом доходів. За даними Bloomberg, Північна Корея заробила на підтримці Москви у війні проти України 22 мільярди доларів, постачаючи зброю та військових в обмін на валюту, енергоресурси й технології.

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