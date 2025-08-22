- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 500
- Час на прочитання
- 1 хв
Кім Чен Ин нагородив солдатів КНДР, які воювали за Росію
У КНДР також відбувся концерт для солдатів, які повернулися з Росії, і банкет, на якому були присутні члени сімей загиблих.
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин відзначив нагородами військових, які брали участь у бойових діях на боці Росії у війні проти України.
Про це пише Reuters.
Під час церемонії Кім Чен Ин назвав цих солдатів «героїчними» і стверджував, що їхні дії нібито довели силу армії КНДР. У своєму виступі диктатор згадав про так звану «операцію зі звільнення Курська», яку представив як доказ «бойового духу північнокорейських військових».
Це вже не перший публічний захід у Північній Кореї на честь військових, які воювали на боці Росії. Напередодні Кім Чен Ин зустрічався з офіцерами закордонних підрозділів і «віддав шану» солдатам КНДР, загиблим в Україні.
Раніше українська розвідка повідомила, що Північна Корея продовжує надавати військову підтримку Росії, де вже перебуває близько 11 тисяч військових із КНДР і очікується прибуття нових груп.
За даними української розвідки, РФ втратила кілька хвиль цього так званого елітного резерву КНДР. Наприкінці червня відбувалася вже четверта хвиля ротації.