Кім Чен Ин нагородив солдатів КНДР, які воювали за Росію

У КНДР також відбувся концерт для солдатів, які повернулися з Росії, і банкет, на якому були присутні члени сімей загиблих.

Кім Чен Ин нагородив офіцерів

Кім Чен Ин нагородив офіцерів / © Associated Press

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин відзначив нагородами військових, які брали участь у бойових діях на боці Росії у війні проти України.

Про це пише Reuters.

Під час церемонії Кім Чен Ин назвав цих солдатів «героїчними» і стверджував, що їхні дії нібито довели силу армії КНДР. У своєму виступі диктатор згадав про так звану «операцію зі звільнення Курська», яку представив як доказ «бойового духу північнокорейських військових».

Це вже не перший публічний захід у Північній Кореї на честь військових, які воювали на боці Росії. Напередодні Кім Чен Ин зустрічався з офіцерами закордонних підрозділів і «віддав шану» солдатам КНДР, загиблим в Україні.

Кім поклав квіти до меморіальної стіни для солдатів, які загинули за кордоном / © Associated Press

Кім поклав квіти до меморіальної стіни для солдатів, які загинули за кордоном / © Associated Press

Раніше українська розвідка повідомила, що Північна Корея продовжує надавати військову підтримку Росії, де вже перебуває близько 11 тисяч військових із КНДР і очікується прибуття нових груп.

За даними української розвідки, РФ втратила кілька хвиль цього так званого елітного резерву КНДР. Наприкінці червня відбувалася вже четверта хвиля ротації.

