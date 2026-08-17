Кім Чен Ин назвав Путіна другом і зробив йому гучну обіцянку: що заявив лідер КНДР

Путін та Кім Чен Ин / © Associated Press

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Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив кремлівському диктатору Путіну, що очікує «ще прекраснішого майбутнього» у відносинах між двома країнами.

Про це пише The Korea Herald.

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Кім назвав Путіна другом і заявив, що «пишається тим, що може очікувати ще прекраснішого майбутнього у двосторонніх відносинах» між Пхеньяном і Москвою.

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Так він відреагував на вітальне послання Путіна з нагоди 81-ї річниці визволення Кореї від японського колоніального панування, яке тривало у 1910–1945 роках.

Як повідомляється, Кім також висловив упевненість, що Росія здійснить «священну справу захисту суверенітету, інтересів безпеки та територіальної цілісності країни під вашим (Путіна) мудрим керівництвом».

Північна Корея та Росія поглиблюють економічну, дипломатичну та військову співпрацю після підписання у 2024 році всеосяжної угоди про стратегічне партнерство.

Ця домовленість, зокрема, відкрила шлях до військової підтримки Росією Північної Кореї у війні проти України.

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Тим часом президент США Дональд Трамп опублікував стару світлину зі своєї зустрічі з Кім Чен Ином у 2019 році. Президент США наголосив, що вони «чудово ладнають», а також пожартував щодо відсутності посмішок на обличчях обох політиків.

«Незважаючи на недружній вигляд на цьому конкретному знімку, є багато таких, де ми посміхаємося, — ми з Кім Чен Ином чудово ладнаємо», — написав він у Truth Social.

У Білому домі неодноразово заявляли, що американський лідер готовий до прямого спілкування з Кімом без будь-яких попередніх умов.

Водночас наразі невідомо, чи погодиться Пхеньян на переговори. Місцеві експерти вважають, що комуністична держава дедалі більше зміцнює зв’язки з Китаєм і Росією.

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Північна Корея, яка раніше звинувачувала Вашингтон у «ворожій політиці», нещодавно також розкритикувала співпрацю у сфері безпеки між Південною Кореєю, США та Японією.

Новий допис Трампа у соцмережі з’явився після того, як у червні президент США оприлюднив схожу фотографію з Кімом. Її зробили під час американо-північнокорейського саміту в Сінгапурі у 2018 році.

Тоді Трамп не додав до світлини жодного коментаря чи підпису. Це, своєю чергою, породило припущення, що президент США може спробувати знову налагодити контакти з Кімом.

Раніше повідомлялося, що заступник командувача Командування ООН у Південній Кореї генерал-лейтенант Скотт Вінтер заявив, що участь Північної Кореї у війні Росії проти України вже позначилася на балансі сил у сфері безпеки на Корейському півострові.

Ми раніше інформували, що президент Південної Кореї Лі Чже Мьон закликав відновити діалог із Північною Кореєю, щоб замінити чинний на Корейському півострові режим перемир’я на повноцінний «режим миру».

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