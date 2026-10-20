Кім Чен Ин нібито впав у кому після крововиливу в мозок: що пишуть британські ЗМІ

Кім Чен Ин / © Associated Press

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Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин нібито переніс крововилив у мозок і впав у кому. За чутками, його терміново перевезли до Китаю, де він може перебувати на лікуванні. Водночас жодних офіційних підтверджень цієї інформації наразі немає.

Про це повідомляє британський таблоїд The Sun, посилаючись на неперевірені повідомлення, що поширюються в соціальних мережах.

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Що відомо про можливу госпіталізацію Кім Чен Ина

За інформацією, яка циркулює в Мережі, північнокорейський диктатор нібито зазнав важкого крововиливу в мозок, після чого впав у кому.

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Стверджується, що через обмежені можливості медичних закладів Пхеньяна його могли терміново перевезти до Пекіна.

У повідомленнях навіть називають конкретний медичний заклад — лікарню Peking Union Medical College Hospital, де нібито лікують очільника КНДР.

Водночас жодних медичних документів, офіційних заяв або інших незалежних доказів госпіталізації Кім Чен Ина не оприлюднено.

Ні влада Північної Кореї, ні китайська сторона не підтвердили інформації про його захворювання.

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Чутки про смерть Кім Чен Ина

На тлі повідомлень про можливий крововилив у мозок у соціальних мережах почали поширюватися й твердження про нібито смерть північнокорейського лідера.

Однак ці заяви також залишаються непідтвердженими.

За даними The Sun, увага до стану здоров'я Кім Чен Ина посилилася після його останньої публічної появи 11 жовтня.

Водночас відсутність нових публічних виступів сама собою не свідчить про захворювання чи смерть керівника КНДР.

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Перевірених відомостей, які дозволяли б підтвердити повідомлення про кому або смерть Кім Чен Ина, наразі немає.

Що буде з КНДР у разі зміни влади

Публікації про можливі проблеми зі здоров'ям Кім Чен Ина знову привернули увагу до питання наступництва в Північній Кореї.

Серед потенційних впливових фігур називають його молодшу сестру Кім Йо Чжон, яка обіймає високі посади в керівництві країни та бере активну участь у формуванні її політики.

Також останніми роками зросла публічна роль доньки північнокорейського лідера Кім Чжу Е. Вона дедалі частіше супроводжує батька на офіційних заходах, зокрема військових.

Однак офіційно порядок передавання влади в КНДР не оголошено. Тому припущення щодо можливого наступника залишаються лише оцінками спостерігачів.

Нагадаємо, повідомлення про нібито важкий стан здоров'я Кім Чен Ина з'являлися й раніше. Зокрема, 2020 року після його тривалої відсутності на публіці поширювалися чутки про серйозне захворювання та навіть смерть. Згодом північнокорейський лідер знову з'явився на офіційних заходах.

Нагадаємо, що раніше у Сеулі оприлюднили нову оцінку стану здоров’я лідера КНДР. За даними розвідки, його вага перевищує 140 кг, однак помітних труднощів із пересуванням наразі немає.

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