Кім Чен Ин оголосив про розробку нової ядерної доктрини КНДР

Північна Корея готує зміни у власній військовій стратегії.

Олена Кузьмич
Кім Чен Ин

Кім Чен Ин / © Associated Press

Лідер країни Північної Кореї Кім Чен Ин заявив про розробку нової ядерної політики, яка має стати основою оборонної доктрини держави.

За повідомленнями північнокорейських ЗМІ, оновлений курс поєднуватиме посилення ядерного потенціалу із розвитком традиційних збройних сил. Очікується, що деталі цієї концепції офіційно представлять на дев’ятому з’їзді Трудової партії Кореї.

Кім Чен Ин зробив заяву під час відвідин військово-наукового центру, де йому продемонстрували нові системи захисту бронетехніки. Він наголосив, що держава має бути готовою до “будь-яких викликів і загроз ззовні”, тому курс на зміцнення оборони стане ключовим.

Аналітики зауважують, що такі заяви Пхеньяна можуть посилити напруженість у регіоні, адже міжнародна спільнота закликає КНДР повернутися до переговорів щодо денуклеаризації. Водночас влада Північної Кореї продовжує підкреслювати, що всі кроки робляться нібито “заради самозахисту”.

Нагадаємо, що раніше Південна Корея офіційно отримала нового президента — ним став 61-річний політик Лі Чже Мьон, який переміг на дострокових виборах. Його політичне минуле й погляди на війну в Україні викликають запитання.

