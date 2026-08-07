Кім Чен Ин "озолотився" на війні в Україні: Bloomberg назвав шалену суму

Кім Чен Ин / © Associated Press

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Північна Корея заробила 22 мільярди доларів на військовій підтримці Росії у війні проти України. Пхеньян постачає солдат та озброєння, отримуючи натомість валюту, енергоресурси та військові технології.

Про це пише видання Bloomberg.

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«Північна Корея перебуває в сильнішому положенні, ніж будь-коли за останні 35 років», — сказав директор консалтингової компанії Korea Risk Group Андрій Ланков.

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З його слів, доходи від продажу зброї Росії схожі на «виграш у лотерею», а відновлена підтримка президента Китаю Сі Цзіньпіна еквівалентна надійній «пенсії».

За даними Bloomberg, значна частина доходів залишається за межами Північної Кореї, оскільки Кім Чен Ин заблокований у міжнародній банківській системі, а деякі платежі здійснюються у вигляді передаванні товарів і технологій.

Кім Чен Ин також відправляв до Росії від 16 000 до 22 000 військовослужбовців в обмін на приблизно 2000 доларів на місяць за кожного, зазначають журналісти.

«Військова співпраця між Північною Кореєю та Росією стала ключовим джерелом доходу, що підтримує північнокорейську економіку», — сказав південнокорейський опозиційний депутат Кан Десік.

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Банк Кореї прогнозує зростання економіки сусідньої країни на 3,5% 2025 року. Це стало третім поспіль річним зростанням економіки країни, хоча темпи зростання були дещо нижчими, ніж 2024 року, коли Північна Корея показала найкращі результати від моменту посилення санкцій.

Підтримка КНДР Росії — що відомо

Північнокорейські військові можуть знову долучитися до бойових дій на боці Росії, зокрема до штурмових операцій проти України, повідомив військовий експерт Іван Ступак.

Він також припустив, що Росія, ймовірно, знову пообіцяла Північній Кореї певні вигоди в обмін на відправлення нової групи спецпризначенців.

Напередодні Кім Чен Ин заявив про готовність і надалі підтримувати політику Росії та поглиблювати військову співпрацю з Москвою.

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Ще 2024 року Росія та КНДР підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство, який передбачає, зокрема, взаємні оборонні зобов’язання.

Водночас у КНДР активно формують культ загиблих військових, підносячи їх як символи відданості державі. Зокрема, у країні проводять меморіальні заходи та концерти, присвячені полеглим.

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