Кім Чен Ин. / © Associated Press

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Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин хоче розширити виробництво ядерної зброї і зосередитися на розгортанні тактичних ядерних озброєнь у різних сферах.

Про це північнокорейський диктатор заявив під час відвідування підприємств із виробництва ядерних матеріалів і науково-дослідних об’єктів, пише Reuters.

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За його словами, ядерний потенціал країни систематично нарощують, а її статус ядерної держави є «недоторканним». Диктатор назвав останні досягнення у виробництві ядерки значним успіхом і наголосив, що КНДР має використовувати тактичні ядерні боєголовки «в багатьох сферах для різних місій».

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«Наш ядерний потенціал уже став реальністю», — заявив він.

Кім пригрозив, що будь-яку спробу заперечити ядерний статус Північної Кореї він буде розцінювати як «відкрите оголошення війни». Ба більше, заявив диктатор, відмова від ядерної зброї неможлива, доки існують сили, які використовують її для досягнення власного панування.

«Наше володіння ядерною зброєю є абсолютно незворотним рішенням, доки існують зловмисні сили, які використовують ядерну зброю як засіб досягнення гегемонії», — зухвало заявив Кім.

Звинувачення на адресу США

Нарощування ядерного арсеналу Кім Чен Ин виправдав нібито зростанням загроз з боку США та їхніх союзників. Він звинуватив Вашингтон у створенні «системи ядерного військового альянсу» та поширенні ядерних технологій у регіоні.

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Зокрема, північнокорейський лідер розкритикував співпрацю США, Великої Британії і Австралії в межах оборонного партнерства AUKUS. Він заявив про нібито «небезпечний прецедент поширення ядерної зброї через AUKUS у Північно-Східній Азії».

У відповідь Міністерство оборони Південної Кореї закликало Пхеньян припинити виправдовувати розвиток ядерної зброї та виконувати резолюції Ради Безпеки ООН. Сеул також заявив про намір посилити стримування спільно зі США.

Аналітики вважають, що заяви Кім Чен Ина адресовані передусім Вашингтону. Пхеньян намагається дати зрозуміти, що більше не розглядатиме переговори про денуклеаризацію, а готовий вести діалог з Америкою лише як ядерна держава з ядерною державою.

За даними південнокорейських оцінок, КНДР може мати від 80 до 120 ядерних боєголовок. Водночас ці цифри ґрунтуються на дослідженнях приватних організацій і офіційно не підтверджені.

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КНДР розвиває ядерний флот

Окремо північнокорейський лідер відвідав базу з виробництва обладнання для ядерних силових установок. Аналітики припускають, що там можуть виготовляти реактори та комплектовання для атомних підводних човнів.

Експерти звернули увагу, що оприлюднені знімки можуть бути першим публічним свідченням розвитку північнокорейської програми військового атомного флоту. За оцінками фахівців, обладнання може призначатися для підводного човна з ядерною силовою установкою, який Пхеньян планує створити наступного року.

Нагадаємо, раніше лідер Північної Кореї показав нову смертоносну зброю. Кім поставив завдання досягти «абсолютної переваги» у війні безпілотників. Пхеньян має намір нарощувати виробництво бойових БпЛА та розробляти нові військові технології, зокрема дрони зі штучним інтелектом.

Раніше Кім Чен Ин закликав командирів армійських рот посилити військову підготовку «для повної готовності до ведення війни». Для цього він закликав докорінно посилити «інтенсивність і якість військових навчань». Він назвав це їхнім «головним революційним завданням».

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