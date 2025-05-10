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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Кім Чен Ин погрожує Заходу: КНДР готова втрутитись у війну на боці Росії

Подібна риторика Пхеньяна свідчить про зростання стратегічного партнерства між КНДР і РФ та створює нові виклики для глобальної безпеки.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Кім Чен Ин та Путін

Кім Чен Ин та Путін / © ТСН.ua

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин пригрозив Заходу можливим застосуванням військової сили у випадку збройного конфлікту між Росією та США або їх союзниками.

Про це пише державне агентство КНДР — Korean Central News Agency (KCNA).

Згідно з його заявою, у разі нападу Заходу на Російську Федерацію, КНДР готова втрутитися у війну на боці Кремля. Він нагадав про давні домовленості між державами, які, за його словами, і досі мають силу.

«Якщо Сполучені Штати та їхні західні лакеї, ядерні держави, не відмовляться від своєї небезпечної ідеї військового вторгнення проти нашої братньої країни — Росії, і атакують знову, я з радістю і без вагань накажу КНДР застосувати військову силу», — заявив Кім Чен Ин.

Він послався на положення та «дух» Договору 1945–46 років і наголосив, що допомога Росії у разі війни стане для північнокорейського народу «священною місією», яку потрібно виконати «як брати та товариші».

Нагадаємо, раніше Кім Чен Ин заявив, що участь КНДР у війні Росії проти України є «законною» та «обгрунтованою», назвавши це виявом суверенного права на підтримку «братнього народу».

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