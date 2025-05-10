- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 109
- Час на прочитання
- 1 хв
Кім Чен Ин погрожує Заходу: КНДР готова втрутитись у війну на боці Росії
Подібна риторика Пхеньяна свідчить про зростання стратегічного партнерства між КНДР і РФ та створює нові виклики для глобальної безпеки.
Північнокорейський лідер Кім Чен Ин пригрозив Заходу можливим застосуванням військової сили у випадку збройного конфлікту між Росією та США або їх союзниками.
Про це пише державне агентство КНДР — Korean Central News Agency (KCNA).
Згідно з його заявою, у разі нападу Заходу на Російську Федерацію, КНДР готова втрутитися у війну на боці Кремля. Він нагадав про давні домовленості між державами, які, за його словами, і досі мають силу.
«Якщо Сполучені Штати та їхні західні лакеї, ядерні держави, не відмовляться від своєї небезпечної ідеї військового вторгнення проти нашої братньої країни — Росії, і атакують знову, я з радістю і без вагань накажу КНДР застосувати військову силу», — заявив Кім Чен Ин.
Він послався на положення та «дух» Договору 1945–46 років і наголосив, що допомога Росії у разі війни стане для північнокорейського народу «священною місією», яку потрібно виконати «як брати та товариші».
Нагадаємо, раніше Кім Чен Ин заявив, що участь КНДР у війні Росії проти України є «законною» та «обгрунтованою», назвавши це виявом суверенного права на підтримку «братнього народу».