Кім Чен Ин показав нову смертоносну зброю та зробив загрозливу заяву: до чого готується КНДР

Кім Чен Ин / © Associated Press

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Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив про намір досягти «абсолютної переваги» у війні безпілотників. Пхеньян планує розширювати свій арсенал БпЛА та розвивати нові військові технології, зокрема дрони зі штучним інтелектом. Під час публічної появи північнокорейського диктатора супроводжувала його донька.

Про це повідомляє CNN.

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За даними телеканалу, Північна Корея представила новий безпілотник типу «стелс», який, як стверджується, має бути малопомітним для радарів противника.

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Однак реальні можливості нової розробки залишаються під питанням. Наразі немає незалежних підтверджень того, що північнокорейський дрон справді здатний уникати радіолокаційного виявлення або навіть здійснювати повноцінні польоти.

Які безпілотники розробляє Північна Корея

Окрім великих малопомітних БпЛА, Пхеньян приділяє увагу компактним ударним дронам, які можуть виявитися не менш небезпечними.

Як зазначає CNN, особливу загрозу становлять безпілотники з оптоволоконним керуванням. На відміну від звичайних дронів, їх складніше нейтралізувати традиційними засобами радіоелектронної боротьби.

Крім того, КНДР, за наявними повідомленнями, вивчає можливість використання штучного інтелекту у військових безпілотних системах.

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Чому нова зброя КНДР викликає занепокоєння

Війна Росії проти України продемонструвала, наскільки важливими стали безпілотники на сучасному полі бою.

Російські війська активно використовують ударні дрони типу Shahed, тоді як Україна застосовує масово вироблені безпілотники для ураження військових позицій та інфраструктури противника.

Головна небезпека таких технологій полягає у відносно низькій вартості виробництва. Дрон, який коштує кілька тисяч доларів або навіть менше, потенційно може знищити військову техніку вартістю мільйони.

Безпілотники також можуть використовувати для розвідки, атак на важливу інфраструктуру та дій без відкритого воєнного зіткнення.

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Водночас, попри гучні заяви Кім Чен Ина, поки невідомо, наскільки далеко Північна Корея просунулася у створенні нових систем і чи готові вони до реального бойового застосування.

Нові погрози Кім Чен Ина: що відомо

Нагадаємо, нещодавно лідер КНДР Кім Чен Ин наказав військовим посилити підготовку для «повної готовності до війни». Він закликав підвищити інтенсивність навчань і створити «найсильнішу армію», оголосивши про новий етап нарощування військової потужності країни.

На тлі цих заяв 29 жовтня Північна Корея запустила близько десяти балістичних ракет малої дальності в напрямку Східного моря. За даними південнокорейських військових, пуски здійснили з району міста Вонсан, а ракети подолали приблизно 250 км. Японія також підтвердила запуск, повідомивши, що ракети впали за межами її виключної економічної зони. Це стало щонайменше 17-м ракетним випробуванням КНДР від початку року.

Як повідомляло Yonhap, загострення відбулося після того, як 23 жовтня Південна Корея запропонувала Пхеньяну переговори щодо військового розмежування та відновлення зв'язку між арміями.

Раніше напруженість на кордоні зросла після вибуху міни в демілітаризованій зоні, внаслідок якого постраждали троє південнокорейських військових. Сеул звинуватив у встановленні мін солдатів КНДР, однак Пхеньян відкинув ці звинувачення.

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