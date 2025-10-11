- Дата публікації
Кім Чен Ин похизувався ракетою, яка нібито здатна вдарити по США
У Північній Кореї провели грандіозний військовий парад, під час якого диктатор продемонстрував нову міжконтинентальну ракету «Хвасон-20» перед делегаціями з Китаю, Росії та В’єтнаму.
У Північній Кореї відбувся військовий парад, під час якого диктатор Кім Чен Ин продемонстрував нову міжконтинентальну ракету «Хвасон-20».
Про це повідомляє Reuters.
Парад на честь 80-ї річниці заснування правлячої Трудової партії Кореї розпочався у Пхеньяні ввечері, 10 жовтня. До міста прибули прем’єр-міністр Китаю Лі Цян, російська делегація на чолі з експрезидентом Дмитром Медведєвим і очільник Компартії В’єтнаму То Лам.
На військовому параді Північна Корея продемонструвала нову міжконтинентальну балістичну ракету «Хвасон-20», яку КНДР описує як «найпотужнішу систему стратегічної ядерної зброї» країни.
За даними Пхеньяна, серія міжконтинентальних балістичних ракет «Хвасон» нібито дала Північній Кореї можливість вражати будь-яку точку материкової частини США.
Нагадаємо, Кім Чен Ин розпорядився задіяти всі ресурси для підтримки ядерної програми країни, щоб «загострити ядерний щит і меч» та захистити національний суверенітет і безпеку країни.