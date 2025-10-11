ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
172
Час на прочитання
1 хв

Кім Чен Ин похизувався ракетою, яка нібито здатна вдарити по США

У Північній Кореї провели грандіозний військовий парад, під час якого диктатор продемонстрував нову міжконтинентальну ракету «Хвасон-20» перед делегаціями з Китаю, Росії та В’єтнаму.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Кім Чен Ин продемонстрував нову міжконтинентальну ракету

Кім Чен Ин продемонстрував нову міжконтинентальну ракету / © Associated Press

У Північній Кореї відбувся військовий парад, під час якого диктатор Кім Чен Ин продемонстрував нову міжконтинентальну ракету «Хвасон-20».

Про це повідомляє Reuters.

Парад на честь 80-ї річниці заснування правлячої Трудової партії Кореї розпочався у Пхеньяні ввечері, 10 жовтня. До міста прибули прем’єр-міністр Китаю Лі Цян, російська делегація на чолі з експрезидентом Дмитром Медведєвим і очільник Компартії В’єтнаму То Лам.

На військовому параді Північна Корея продемонструвала нову міжконтинентальну балістичну ракету «Хвасон-20», яку КНДР описує як «найпотужнішу систему стратегічної ядерної зброї» країни.

Кім Чен Ин продемонстрував нову міжконтинентальну ракету / © Associated Press

Кім Чен Ин продемонстрував нову міжконтинентальну ракету / © Associated Press

За даними Пхеньяна, серія міжконтинентальних балістичних ракет «Хвасон» нібито дала Північній Кореї можливість вражати будь-яку точку материкової частини США.

Нагадаємо, Кім Чен Ин розпорядився задіяти всі ресурси для підтримки ядерної програми країни, щоб «загострити ядерний щит і меч» та захистити національний суверенітет і безпеку країни.

Дата публікації
Кількість переглядів
172
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie