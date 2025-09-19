- Дата публікації
Кім Чен Ин поспостерігав за випробуванням нових дронів у КНДР: порадив "прикрутити" їм штучний інтелект
Кім Чен Ин проконтролював випробування нових безпілотників у Північній Кореї та доручив розширити їхні можливості коштом штучного інтелекту.
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин проконтролював тестування нових безпілотників та наказав оснастити їх штучним інтелектом.
Північнокорейський диктатор був присутній під час перевірки тактичного ударного безпілотника «Кумсонг» та стратегічного розвідувального дрона.
Як повідомляє Reuters з посиланням на державне агентство КЦНА, Кім Чен Ин залишився задоволений результатами випробувань і дав доручення посилити можливості БпЛА за допомогою технологій штучного інтелекту.
Окрім цього, лідер КНДР відвідав місто Сінуджу на кордоні з Китаєм, де перевірив хід будівництва великої тепличної ферми.
У Пхеньяні наголошують, що дрони начебто розробляються як для військових, так і для розвідувальних завдань.
Раніше розвідка Південної Кореї повідомила, що на війни в Україні загинули близько двох тисяч військовослужбовців КНДР.