ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
14
Час на прочитання
1 хв

Кім Чен Ин поспостерігав за випробуванням нових дронів у КНДР: порадив "прикрутити" їм штучний інтелект

Кім Чен Ин проконтролював випробування нових безпілотників у Північній Кореї та доручив розширити їхні можливості коштом штучного інтелекту.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Кім Чен Ин

Кім Чен Ин / © Associated Press

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин проконтролював тестування нових безпілотників та наказав оснастити їх штучним інтелектом.

Північнокорейський диктатор був присутній під час перевірки тактичного ударного безпілотника «Кумсонг» та стратегічного розвідувального дрона.

Як повідомляє Reuters з посиланням на державне агентство КЦНА, Кім Чен Ин залишився задоволений результатами випробувань і дав доручення посилити можливості БпЛА за допомогою технологій штучного інтелекту.

Окрім цього, лідер КНДР відвідав місто Сінуджу на кордоні з Китаєм, де перевірив хід будівництва великої тепличної ферми.

У Пхеньяні наголошують, що дрони начебто розробляються як для військових, так і для розвідувальних завдань.

Раніше розвідка Південної Кореї повідомила, що на війни в Україні загинули близько двох тисяч військовослужбовців КНДР.

Дата публікації
Кількість переглядів
14
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie