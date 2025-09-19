Кім Чен Ин поспостерігав за випробуванням нових дронів у КНДР: порадив "прикрутити" їм штучний інтелект

Кім Чен Ин / © Associated Press

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин проконтролював тестування нових безпілотників та наказав оснастити їх штучним інтелектом.

Північнокорейський диктатор був присутній під час перевірки тактичного ударного безпілотника «Кумсонг» та стратегічного розвідувального дрона.

Як повідомляє Reuters з посиланням на державне агентство КЦНА, Кім Чен Ин залишився задоволений результатами випробувань і дав доручення посилити можливості БпЛА за допомогою технологій штучного інтелекту.

Окрім цього, лідер КНДР відвідав місто Сінуджу на кордоні з Китаєм, де перевірив хід будівництва великої тепличної ферми.

У Пхеньяні наголошують, що дрони начебто розробляються як для військових, так і для розвідувальних завдань.

Раніше розвідка Південної Кореї повідомила, що на війни в Україні загинули близько двох тисяч військовослужбовців КНДР.