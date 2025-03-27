Кім Чен Ин посилює військову підтримку Кремля солдатами і ракетами: деталі

Путін і Кім Чен Ин. / © Associated Press

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Диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин посилює військову допомогу агресорці Росії. Пхеньян відправляє до РФ солдатів, ракети та артилерію. Північнокорейські війська зазнають важких втрат, але Кремль вимагає ще більше.

Про це повідомляє видання AP з посиланням на військових Південної Кореї.

Зазначається, у січні та лютому КНДР направила до Росії ще близько 3 тис. солдатів. Пхеньян також відправляє більше ракет, артилерійського обладнання та боєприпасів, щоб допомогти Москві. Водночас Північна Корея може збільшити постачання зброї залежно від військової ситуації.

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Військова техніка, відправлена Північною Кореєю до Росії, містить "значну кількість" балістичних ракет малої дальності, 170-мм самохідні гаубиці і близько 220 одиниць 240-мм реактивних систем залпового вогню.

Північна Корея направила близько 11 тис. військових для участі у війні проти України. Це стало її першою участю у великомасштабному конфлікті після Корейської війни 1950-1953 років. За оцінками Об'єднаного комітету начальників штабів Сеула, близько 4 тис. з них були вбиті або поранені.

Експерти пов'язували високі втрати Північної Кореї з труднощами військ в адаптації до безпілотників та інших елементів сучасної війни. Втім, як виявилося, вони ще більше потерпають від грубої тактики російських командирів, які відправляли їх у штурми без підтримки вогнем. Разом з тим солдати Північної Кореї набувають важливого бойового досвіду і відіграють ключову роль у стратегії Росії для війни проти України, кидаючи великі сили в битву в Курській області.

Нагадаємо, раніше у Forbes назвали втрати Росії і КНДР в Курській області. Росіяни і північнокорейці втратили сотні одиниць техніки на Курщині.

Дата публікації 08:11, 26.03.25 Кількість переглядів 546 Мусієнко розкрив усі карти перемовин з росіянами! Для чого Путін затягує перемир'я насправді?!