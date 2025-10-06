- Дата публікації
Кім Чен Ин пригрозив посилити присутність КНДР на морі
ЗМІ КНДР просувають наратив, що виставка, яку відвідав диктатор, відзначає «значний розвиток» модернізованих збройних сил Північної Кореї.
Лідер КНДР Кім Чен Ин виступив із заявою щодо посилення присутності країни на морі.
У неділю він відвідав новий військово-морський есмінець «Чхве Хьон», повідомляє Reuters.
«Військово-морський флот має бути готовий ретельно стримувати або протидіяти та карати провокації противника», — зазначається в повідомленні із посиланням на державні канали.
Режим у Пхеньяні пропагує нинішню виставку оборонних досягнень як «чудовий розвиток» модернізованих збройних сил КНДР.
Аналітики зазначають, що наразі незрозуміло, коли Північна Корея спустить на воду новий есмінець та інші бойові кораблі.
Південнокорейська компанія SI Analytics повідомила в вересні, що супутникові знімки підтвердили установку двигунів на «Чхве Хьон» та припустила, що корабель може провести ходові випробування вже цього місяця.
Нагадаємо, Кім Чен Ин розпорядився задіяти всі ресурси для підтримки ядерної програми країни, щоб «загострити ядерний щит і меч» та захистити національний суверенітет і безпеку країни.