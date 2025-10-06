ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
191
Час на прочитання
1 хв

Кім Чен Ин пригрозив посилити присутність КНДР на морі

ЗМІ КНДР просувають наратив, що виставка, яку відвідав диктатор, відзначає «значний розвиток» модернізованих збройних сил Північної Кореї.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Кім Чен Ин

Кім Чен Ин / © Associated Press

Лідер КНДР Кім Чен Ин виступив із заявою щодо посилення присутності країни на морі.

У неділю він відвідав новий військово-морський есмінець «Чхве Хьон», повідомляє Reuters.

«Військово-морський флот має бути готовий ретельно стримувати або протидіяти та карати провокації противника», — зазначається в повідомленні із посиланням на державні канали.

Режим у Пхеньяні пропагує нинішню виставку оборонних досягнень як «чудовий розвиток» модернізованих збройних сил КНДР.

Аналітики зазначають, що наразі незрозуміло, коли Північна Корея спустить на воду новий есмінець та інші бойові кораблі.

Південнокорейська компанія SI Analytics повідомила в вересні, що супутникові знімки підтвердили установку двигунів на «Чхве Хьон» та припустила, що корабель може провести ходові випробування вже цього місяця.

Нагадаємо, Кім Чен Ин розпорядився задіяти всі ресурси для підтримки ядерної програми країни, щоб «загострити ядерний щит і меч» та захистити національний суверенітет і безпеку країни.

Дата публікації
Кількість переглядів
191
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie