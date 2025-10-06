Кім Чен Ин пригрозив посилити присутність КНДР на морі

Кім Чен Ин / © Associated Press

Реклама

Лідер КНДР Кім Чен Ин виступив із заявою щодо посилення присутності країни на морі.

У неділю він відвідав новий військово-морський есмінець «Чхве Хьон», повідомляє Reuters.

«Військово-морський флот має бути готовий ретельно стримувати або протидіяти та карати провокації противника», — зазначається в повідомленні із посиланням на державні канали.

Реклама

Режим у Пхеньяні пропагує нинішню виставку оборонних досягнень як «чудовий розвиток» модернізованих збройних сил КНДР.

Аналітики зазначають, що наразі незрозуміло, коли Північна Корея спустить на воду новий есмінець та інші бойові кораблі.

Південнокорейська компанія SI Analytics повідомила в вересні, що супутникові знімки підтвердили установку двигунів на «Чхве Хьон» та припустила, що корабель може провести ходові випробування вже цього місяця.

Нагадаємо, Кім Чен Ин розпорядився задіяти всі ресурси для підтримки ядерної програми країни, щоб «загострити ядерний щит і меч» та захистити національний суверенітет і безпеку країни.