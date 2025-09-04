Кім Чен Ин припер власний унітаз на парад до Китаю

Кім Чен Ин / © Getty Images

Реклама

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин під час візиту до Китаю користувався спеціальним туалетом, встановленим у його броньованому поїзді.

Про це повідомляє Nikkei Asia з посиланням на південнокорейські та японські спецслужби.

Як пишуть журналісти, це зроблено для того, аби запобігти потраплянню будь-яких біологічних слідів, які могли б видати інформацію про стан його здоров’я.

Реклама

Видання нагадує, що після саміту Кім Чен Ина з Дональдом Трампом у Ханої 2019 року його охорона кілька годин утримувала готельний номер для повної зачистки й навіть виносила матрац. Це ще раз підтверджує, що Пхеньян сприймає питання особистої безпеки та таємності лідера максимально серйозно.

Також зазначається, що Кім Чен Ин прибув до Китаю зі своєю дочкою Кім Чжу Е. Це може свідчити про те, що вона має стати спадкоємицею північнокорейського лідера.

Раніше повідомлялося, що після зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним у Пекіні команда Кім Чен Ина стерла всі сліди перебування північнокорейського лідера. Зокрема, ретельно прибрали всі предмети, до яких торкався Кім.

2018 року під час зустрічі з тодішнім президентом Південної Кореї Мун Чже Іном північнокорейська охорона дезінфікувала стілець і стіл перед тим, як Кім сів.

Реклама

Аналогічні процедури зафіксували і перед його самітом із Путіним 2023 року, коли охоронці навіть просканували крісло металошукачем.

Такі заходи є частиною суворого протоколу безпеки, спрямованого на недопущення витоку інформації про стан здоров’я північнокорейського керівника.