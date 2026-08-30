Кім Чен Ин раптово змінив міністра оборони: що відбувається в керівництві КНДР

Кім Чен Ин / © Associated Press

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Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин звільнив міністра оборони Но Кван Чхоля та суттєво понизив його позиції в партійній ієрархії. Одночасно у військовому керівництві КНДР відбулися й інші кадрові зміни.

Про це повідомляє видання Bild.

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Новим керівником Міністерства оборони має стати Кім Сон Гі, який раніше очолював Політбюро Корейської народної армії.

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Разом із ним підвищення отримали й інші військові чиновники. Спостерігачі розглядають перестановки як ознаку подальшого посилення контролю Кім Чен Ина над армією та військово-промисловим комплексом.

Но Кван Чхоль / © yonhapnews.co.kr

Перестановки на тлі зближення з Росією

Кадрові зміни відбуваються у період, коли Північна Корея залишається під міжнародними санкціями через свою ядерну програму та водночас поглиблює військові зв’язки з Росією.

За наведеними у матеріалі даними, з кінця 2024 року Пхеньян направив до 15 тисяч військових для участі у війні Росії проти України.

Водночас відносини КНДР із Південною Кореєю залишаються напруженими. Пхеньян називає сусідню державу своїм «найбільш ворожим» противником. Формально дві Кореї й досі не уклали мирної угоди після війни 1950–1953 років, яка завершилася перемир’ям.

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Трамп знову говорить про зустріч із Кімом

На цьому тлі президент США Дональд Трамп заявляє про бажання відновити контакти з Кім Чен Ином.

Він говорив про «дуже хороші відносини» з північнокорейським лідером і припускав можливість особистої зустрічі пізніше цього року. Одним із можливих майданчиків називають саміт АТЕС 18–19 листопада 2026 року у Шеньчжені.

Президент Південної Кореї Лі Чже Мьон також виступає за відновлення прямого діалогу з Кім Чен Ином.

Водночас США скоротили масштаб спільних військових навчань із Південною Кореєю. Трамп пояснював це тим, що такі маневри можуть надсилати Пхеньяну надто ворожий сигнал.

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Нагадаємо, сестра північнокорейського лідера Кім Чен Ина та одна з найвпливовіших представниць керівництва КНДР Кім Йо Чжон заявила, що Пхеньян не планує відправляти до РФ ще до 50 тисяч військовослужбовців для участі у війні проти України.

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