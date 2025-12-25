Кім Чен Ин спостерігав за будівництвом підводного човна та керував запуском ракет

Лідер КНДР Кім Чен Ин / © Associated Press

Лідер КНДР Кім Чен Ин особисто керував випробувальним пуском зенітної ракети великої дальності. Запуск відбувся в середу, 24 грудня, на полігоні поблизу східного узбережжя Північної Кореї.

Про це повідомляє Reuters.

За даними державного агентства KCNA, випробування було спрямоване на перевірку стратегічних технологій, пов’язаних із розробкою нового типу висотних ракет. Під час пуску ракета знищила повітряні цілі на відстані до 200 кілометрів.

Кім Чен Ин відвідав ще один об’єкт, де тривають будівельні роботи на атомному підводному човні водотоннажністю близько 8700 тонн. За даними KCNA, субмарина матиме можливість запуску ракет, однак точне місце та дата візиту північнокорейського лідера не розголошуються.

Підводний човен, який збудували у КНДР / © Associated Press

У Пхеньяні зазначають, що проєкт атомного підводного човна є частиною масштабної програми модернізації військово-морського флоту. Вона входить до переліку п’яти ключових напрямів, визначених правлячою партією для посилення оборонного потенціалу країни.

Сам Кім Чен Ин заявив, що всебічний розвиток ядерних сил і модернізація флоту є «неминучими», підкресливши, що «сучасний світ аж ніяк не є сучасним», а безпекові виклики лише зростають.

Нагадаємо, Кім Чен Ин розпорядився задіяти всі ресурси для підтримки ядерної програми країни, щоб «загострити ядерний щит і меч» та захистити національний суверенітет і безпеку країни.