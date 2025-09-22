Кім Чен Ин висунув умову для переговорів зі США

Кім Чен Ин / © Getty Images

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що його країна готова розпочати переговори зі Сполученими Штатами лише у випадку, якщо Вашингтон відмовиться від вимоги повної денуклеаризації.

Про це він сказав під час виступу на засіданні Верховних народних зборів, передає Reuters.

За словами Кіма, Пхеньян не має причин уникати діалогу, проте ядерна зброя є «гарантією виживання держави» й не може бути предметом торгу навіть заради зняття санкцій. Він додав, що міжнародні обмеження лише зробили країну міцнішою та витривалішою.

Північнокорейський лідер також згадав зустрічі з колишнім президентом США Дональдом Трампом, які, за його словами, залишили позитивні враження. Водночас він розкритикував останні дипломатичні ініціативи Вашингтона та Сеула, назвавши їх нещирими та спрямованими на ослаблення КНДР.

Попри численні санкції та резолюції Ради Безпеки ООН, Північна Корея продовжує нарощувати ядерний арсенал і випробовувати сучасні балістичні ракети. У жовтні країна готується до святкування 80-річчя Трудової партії, головним елементом якого стане масштабний військовий парад із демонстрацією озброєння.

Раніше повідомлялося, що Північна Корея рішуче відкинула заклик Сполучених Штатів відмовитись від ядерної зброї.

Ми раніше інформували, що на державному телеканалі Північної Кореї KCTV продемонстрували військові звіти, у яких Росію звинуватили в перших втратах своїх солдатів під час боїв у Курській області.