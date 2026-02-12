Кім Чен Ин визначився, кому передасть КНДР: до диктаторства готують 13-річну дівчину

Кім Чен Ин з донькою та дружиною

Північна Корея, ймовірно, визначила доньку Кім Чен Ина — Кім Чу Е — наступницею диктатора. За даними Національноъ розвідувальноъ служби (NIS), її призначення вже готують.

Про це пише Yonhup News.

Донька Кім Чен Ина стане наступницею?

Така оцінка свідчить про посилення позиції розвідки порівняно з попереднім формулюванням, коли Чу Е називали лише «найбільш імовірною наступницею».

«Кім Чу Е продемонструвала свою присутність на різних заходах, включаючи річницю заснування Корейської народної армії та візит до Кимсусанського палацу Сонця», — сказав депутат Лі Сон-квен.

Крім того, є ознаки того, що вона висловлює власну позицію щодо окремих напрямів державної політики.

У NIS наголосили: якщо раніше йшлося про її «підготовку» до ролі спадкоємиці, то тепер процес перейшов у стадію «призначення». Також розвідка має намір уважно стежити, чи з’явиться Кім Чу Е на ключовому партійному з’їзді, запланованому на кінець місяця.

Раніше донька Кім Чен Ина вперше відвідала Мавзолей. Це стало черговим поштовхом до чуток про те, що вона може стаи наступницею батька.

Показали світлини, на яких зафіксований перший публічний візит Чжу Е до мавзолею Кумсусан — вона супроводжувала батьків.

Експерти зазначають, що Кім Чен Ин посилено демонтрує образ стабільно сім’ї, з’являючись з дружиною та донькою на заходах. Водночас слід розуміти, що практично неможливо публічно призначити Кім Чжу Е, якій, як вважається, щойно виповнилося 13 років, спадкоємицею. Наразі ї вік не дозволяє вступити до Робочої партії.