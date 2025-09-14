Кім Чен Ин заборонив "гамбургери", "морозиво" та "караоке": у чому причина

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин / © Associated Press

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин заборонив використовувати низку слів, які вважає надто «західними». До списку потрапили слова «гамбургер», «карамельне морозиво» та «караоке».

По це пише видання The Sun.

Тур-гідів, які приймають російських та китайських туристів на курорті Вонсан, навчають уникати англіцизмів та корейських слів із Півдня країни. У тренувальній програмі беруть участь близько 20–30 гідів. Курс проводять чиновники відділу кадрів Трудової партії Кореї у провінції Канвондо.

У ході навчання гіди отримують детальні інструкції щодо роботи з туристами та повинні запам’ятати слогани й фрази. Основна мета курсу — навчити фахівців у сфері туризму користуватися виключно північнокорейською лексикою, уникаючи південнокорейських виразів і запозичених іноземних слів.

Зокрема, тепер слово «гамбургер» має замінюватися на daijin-gogi gyeopppang («подвійний хліб із яловичим фаршем»), а «морозиво» — на eseukimo. А караоке-машини, поширені у Південній Кореї, потрібно називати «пристроями для супроводу на екрані».

Після завершення курсу учасники складають іспит. За словами джерела, залишитися в програмі можуть лише ті, хто повністю освоїв навчальний матеріал.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лідер КНДР Кім Чен Ин дедалі частіше залучає до державних справ рідну доньку. Ймовірно, вона може стати його наступницею на посаді очільника КНДР.