Світ
118
1 хв

Кім Чен Ин закликав посилити ядерний "щит і меч"

Північна Корея працює над розробкою нової програми одночасного розвитку звичайних та ядерних збройних сил.

Анастасія Павленко
Кім Чен Ин

Кім Чен Ин / © Associated Press

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин розпорядився задіяти всі ресурси для підтримки ядерної програми країни, щоб «загострити ядерний щит і меч» та захистити національний суверенітет і безпеку країни.

Про це повідомляє Reuters.

«Кім Чен Ин заявив, що ми повинні постійно вдосконалювати та оновлювати ядерний щит і меч, які можуть надійно гарантувати національний суверенітет, безпеку та інтереси, а також право на розвиток», — йдеться у публікації державного інформаційного агентства Північної Кореї.

Нагадаємо, Кім Чен Ин оголосив про розробку нової ядерної доктрини КНДР. За повідомленнями північнокорейських ЗМІ, оновлений курс поєднуватиме посилення ядерного потенціалу із розвитком традиційних збройних сил. Очікується, що деталі цієї концепції офіційно представлять на дев’ятому з’їзді Трудової партії Кореї.

