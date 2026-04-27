Кім Чен Ин / © Associated Press

Очільник Північної Кореї Кім Чен Ин заявив про готовність і надалі підтримувати політику Росії та поглиблювати військову співпрацю з Москвою.

Про це повідомило державне агентство КНДР KCNA, передає Reuters.

Заява пролунала на тлі активізації контактів між країнами та сигналів про те, що їхня співпраця може тривати навіть після завершення війни в Україні.

За даними північнокорейських ЗМІ, російська делегація на чолі з міністром оборони Андрієм Бєлоусовим відвідала Пхеньян і взяла участь у церемонії відкриття меморіалу на честь військових КНДР, які загинули під час бойових дій у Курській області РФ.

Про що домовилися КНДР та РФ

Під час візиту сторони домовилися про подальше зміцнення військового партнерства. Зокрема, йдеться про підготовку п’ятирічного плану співпраці на 2027–2031 роки.

На думку експертів, такі кроки свідчать про намір сторін закріпити союз на тривалий період.

«Це вказує на підготовку до періоду після війни в Україні. Є ймовірність, що політичне, військове та економічне зближення між країнами збережеться навіть після її завершення», — зазначив професор Інституту досліджень Далекого Сходу університету Кьоннам Лім Еул Чхоль.

Великі втрати і символічна роль військових КНДР

За оцінками різних джерел, Північна Корея направила близько 14 тисяч військових для участі в бойових діях на боці Росії, зокрема в Курській області. Втрати, за даними західних і українських чиновників, перевищили 6 тисяч осіб.

У своїй промові Кім Чен Ин заявив, що північнокорейські військові «знищили агресорів» і протидіяли, за його словами, «гегемоністським амбіціям США та Заходу».

«Уряд КНДР і надалі повністю підтримуватиме політику Росії щодо захисту суверенітету, територіальної цілісності та безпеки», — наголосив Кім Чен Ин.

Угоди між КНДР та РФ: що відомо

Ще 2024 року Росія та КНДР підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство, який передбачає, зокрема, взаємні оборонні зобов’язання.

Кім Чен Ин також провів зустріч зі спікером Держдуми РФ В’ячеславом Володіним, під час якої сторони підтвердили намір і надалі поглиблювати співпрацю.

У листі президента РФ Володимира Путіна, приуроченому до відкриття меморіалу, також йдеться про намір «спільними зусиллями зміцнювати стратегічне партнерство».

Що отримує Північна Корея

За даними південнокорейської розвідки, в обмін на військову допомогу, включаючи постачання боєприпасів і відправку військ, Пхеньян отримує від Москви економічну підтримку та військові технології.

Водночас у КНДР активно формують культ загиблих військових, підносячи їх як символи відданості державі. Зокрема, в країні проводять меморіальні заходи та концерти, присвячені полеглим.

«Душі загиблих житимуть вічно з честю, яку вони захищали», — зазначив Кім Чен Ин під час відкриття меморіалу.

