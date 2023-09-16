Ким можуть замінити Кадирова у разі смерті – у Росії є три кандидата

За даними розвідки України, лідер Чеченської республіки Рамзан Кадиров перебуває в комі, його стан значно погіршився.

Як розповів в ефірі телеканалу FREEДОМ інгушський журналіст Магомед Торієв, якщо Рамзан Кадиров дійсно в комі, він буде в ній рівно доти, доки в Кремлі не буде прийняте рішення, хто стане на його місце. Ну, а вже потім Кадирову влаштують почесні похорони.

"Там загалом лише три кандидати, і один, як то кажуть, гірший за іншого. Це Адам Делімханов, депутат Держдуми від Чеченської республіки. Це голова так званого чеченського парламенту Магомеда Даудова. І далі всі дивляться у бік так званого патріота Вісмурадова (віцепрем'єр Чечні по силовому блоку та командир загону СОБР "Ахмат", – ред.). Ось це три основних кандидати, але знову ж таки з іншого боку Кремль у цьому плані дуже непередбачуваний… Можуть призначити російського генерал-губернатора, щоб перед росіянами це виглядало як ще одне підкорення Чечні", - розповів Магомед Торієв.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, московські медики не змогли вивести Рамзана Кадирова з коми.

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