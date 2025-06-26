Кім Чен Ин відкрив елітний курорт Вонсан-Кальма / © AP

Реклама

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин урочисто відкрив новий масштабний туристичний комплекс на узбережжі, назвавши його одним з головних досягнень року. Проте курорт не прийматиме іноземних туристів одразу.

Про це повідомляє Fox news.

Державні ЗМІ зазначають, що на східному узбережжі Північної Кореї збудовано готелі та інші помешкання, здатні прийняти до 20 000 гостей. Відвідувачі зможуть займатися плаванням, спортом та іншими видами відпочинку, а також відвідувати ресторани. Цей курорт, що є найбільшим туристичним об’єктом країни, відкриється для місцевих туристів вже наступного вівторка. Проте KCNA не уточнює, коли він почне приймати іноземних гостей.

Реклама

Експерти вважають, що Північна Корея вклала значні кошти в будівництво цього курорту. І врешті-решт буде змушена залучати іноземних туристів, зокрема з Китаю, щоб окупити витрати.

Проте відновлення міжнародного туризму відбувається повільно через тривалі обмеження, пов’язані з пандемією COVID-19, загострення напруженості у відносинах зі США та Південною Кореєю. А також побоювання щодо поширення негативного іміджу країни західними туристами. Аналітики припускають, що курорт спочатку відкриється для російських туристів, з огляду на активну військову та іншу співпрацю Пхеньяна з Москвою, і лише потім — для китайських.

На церемонії відкриття був присутній посол Росії в Північній Кореї та співробітники його посольства. Чи були запрошені китайські дипломати, не уточнюється.

Кім Чен Ин відкрив елітний курорт Вонсан-Кальма/ / © AP

Натомість, південнокорейським та американським туристам, ймовірно, не пощастить найближчим часом. Лім Ил-чул, професор Інституту далекосхідних досліджень Університету Кьоннам у Сеулі, зазначив, що такі туристичні поїздки навряд чи відновляться найближчим часом, незважаючи на висловлену надію на діалог як з боку нового президента Південної Кореї Лі Дже Мена, так і президента США Дональда Трампа.

Реклама

Кім Чен Ин наполягає на перетворенні країни на туристичний центр у рамках зусиль щодо відродження занепадаючої економіки. KCNA також повідомляє, що незабаром Північна Корея підтвердить плани будівництва великих туристичних об’єктів в інших частинах країни.

Нагадаємо, диктатор КНДР Кім Чен Ин ухвалив рішення направити 1000 саперів і 5000 військових будівельників «для відновлення Курської області». Про це заявили в Росії, а саме секретар Ради безпеки РФ Сергій Шойгу, передають пропагандистські агентства РФ.