Молодша сестра лідера КНДР Кім Йо Чжон / © Associated Press

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Сестра лідера Північної Кореї Кім Йо Чжон останнім часом різко активізувалася на зовнішній арені: вона погрожує Південній Кореї «безжальною ліквідацією», оголошує «психологічну війну» та вимагає закрити дипломатичне представництво Швейцарії у Пхеньяні. Усе це відбувається на тлі чуток про тяжку хворобу або навіть смерть самого Кім Чен Ина, які активно ширяться в мережі.

Що відомо про найвпливовішу жінку Північної Кореї та ситуацію в КНДР — читайте в матеріалі ТСН.ua.

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Гучні погрози сестри Кім Чен Ина та оголошення про «психологічну війну»

У вересні 2026 року ситуація на кордоні між двома Кореями загострилася після того, як у демілітаризованій зоні на міні підірвалися троє південнокорейських військових. Розслідування показало, що вибухівку заклали солдати КНДР, однак Пхеньян назвав ці висновки сфабрикованими. Депутат Демократичної партії Південної Кореї Кім Бьон Джу звинуватив режим Кім Чен Ина у «нахабній і безсоромній» спробі перекласти провину на потерпілого й зажадав вибачень.

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У відповідь сестра лідера КНДР Кім Йо Чжон різко образила політика, назвавши його «дурною та жалюгідною людиною», і закликала «негайно замовкнути».

Молодша сестра лідера КНДР Кім Йо Чжон / © Reuters

Згодом Кім Йо Чжон заявляла про приведення у бойову готовність «нових засобів реагування» та пропагандистських гучномовців уздовж кордону з Південною Кореєю. Через державне агентство KCNA вона пояснила це нібито загрозами для КНДР і додала, що тактичні групи вже займають нові позиції, а протягом жовтня вздовж усього кордону запрацюють системи для «психологічної війни». Крім того, Кім Йо Чжон пригрозила Сеулу негайною відплатою та «безжальною ліквідацією» ворожих сил у разі будь-якої помилки.

Невдовзі сестра Кім Чен Ина вибухнула новими погрозами на адресу дипломатичного представництва Швейцарії у Пхеньяні. Кім Йо Чжон закликала закрити відомство та звинуватила Берн у «підлій поведінці». Її обурили швейцарські санкції проти табору Сонгдовон, куди за сприяння Росії вивозили для русифікації та ідеологічної обробки українських дітей з окупованих територій; раніше схожі обмеження проти цього закладу запровадили Велика Британія та ЄС.

За словами Кім Йо Чжон, Берн ухвалив це рішення лише за кілька днів після візиту до КНДР делегації на чолі з главою МЗС Швейцарії Ігнаціо Кассісом, під час якого представництво відновило роботу після закриття у 2020 році через пандемію і сторони обговорювали діалог. Тож вона пообіцяла рекомендувати МЗС КНДР відкликати дозвіл на роботу швейцарської місії.

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Кім Чен Ин слідом за сестрою оголосив про курс на створення «найсильнішої армії світу»

Після безпрецедентних заяв сестри, лідер Північної Кореї повідомив, що Пхеньян прагне створити «найсильніші збройні сили у світі» завдяки прискоренню військової реформи за власною моделлю КНДР.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин / © Associated Press

«Побудувати найсильнішу армію шляхом підготовки найсильніших рот і прискорити військову революцію нашого зразка», — заявив північнокорейський лідер під час з’їзду командирів рот.

42-річний лідер КНДР Кім Чен Ин оголосив про початок «нової ери нарощування збройних сил», головною ланкою якої мають стати армійські роти. Він планує перетворити ці підрозділи (зазвичай це 80–150 військових певного профілю, як-от піхота чи розвідка) на універсальні одиниці, здатні поєднувати різні роди військ і самостійно виконувати складні завдання. На думку диктатора, така «військова революція власного стилю» швидко підвищить боєздатність війська і зробить армію КНДР «найсильнішою у світі».

Водночас за даними Сеула, попри чисельність у 1,28 мільйона військових, значна частина звичайного озброєння Північної Кореї застаріла, а реальний стан її армії складно оцінити через закритість країни.

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Що відомо про Кім Йо Чжон, молодшу сестру лідера КНДР

Молодша сестра лідера КНДР Кім Йо Чжон сьогодні є найвпливовішою жінкою країни та однією з головних її політичних радниць. Як розповів в інтерв’ю CNN дослідник Східної Азії Сон-Юн Лі, вона виросла наймолодшою з семи дітей попереднього диктатора Кім Чен Іра, який обожнював доньку і називав її «милою принцесою».

У підлітковому віці Кім Йо Чжон чотири роки навчалася у Швейцарії разом із братами, де особливо зблизилася з нинішнім лідером Кім Чен Ином. Цей зв’язок помітний і нині: на офіційних заходах вона тримається поруч із братом вільно й невимушено, тоді як інші високопосадовці стоять напружено.

Після поїздки на Зимову Олімпіаду до Південної Кореї у 2018 році вона остаточно перетворилася на основну політичну фігуру. Від 2020 року, коли Кім Чен Ин на тлі економічних труднощів перерозподілив частину повноважень, сестра фактично стала «другою особою» в державі та взяла під контроль відносини зі США і Південною Кореєю, тоді як іншим чиновникам передали економіку й оборону.

Сон-Юн Лі називає Кім Йо Чжон «головним цензором, речником, насмішником і розповсюджувачем загроз» режиму. Вона регулярно погрожує ядерними ударами й не добирає слів у бік опонентів: президентський офіс у Сеулі порівнювала з «наляканим собакою, який гавкає», американців називала «ідіотами», а Джо Байдена — «старим».

Проте її вплив не обмежується риторикою: у червні 2020 року вона зажадала від Сеула заборонити запуск повітряних куль із листівками та гуманітарними пакунками через кордон — і вже в грудні південнокорейський парламент ухвалив відповідний закон попри критику правозахисників та ООН. Водночас її шанси очолити країну залишаються під питанням, адже за традицією династії влада має перейти до одного з дітей Кім Чен Ина.

Однак, варто зазначити, що ймовірно лідер КНДР Кім Чен Ин готує собі в наступниці власну доньку Кім Чжу Е. Про це повідомляє агентство Yonhap із посиланням на південнокорейську розвідку. Останнім часом дівчинка часто буває з батьком на оборонних підприємствах, військових парадах і навчаннях, а нещодавно навіть сіла за кермо нового бойового танка. У розвідці вважають, що так режим привчає суспільство до думки про жінку на чолі держави.

Лідер КНДР Кім Чен Ин із донькою Кім Чжу Е / © Associated Press

Натомість сестра диктатора Кім Йо Чжон, попри її медійний образ «другої людини» в країні, реальної влади не має і на лідерство не претендує.

Хто почав поширювати чутки про смерть Кім Чен Ина

Раніше в соцмережах поширювалися чутки, що Кім Чен Ин нібито переніс крововилив у мозок, впав у кому і його терміново вивезли на лікування до Пекіна. Проте жодних доказів госпіталізації чи офіційних підтверджень хвороби лідера КНДР ні Пхеньян, ні Пекін так і не надали.

Згодом, Північна Корея оприлюднила фото Кім Чен Ина. За даними державного агентства KCNA, 19 жовтня 42-річний лідер КНДР разом із дружиною Лі Соль Чжу та донькою Чжу Е відвідав виставку одягу та взуття в Пхеньяні.

© The LAD bible

З’ясувалося, що фейк про загибель диктатора запустив у соцмережі X китайський дисидент Ваньцзюнь Сє. Він стверджував, що Кім Чен Ина нібито в комі перевезли до лікарні в Пекіні, де він помер, після чого тіло таємно повернули до Пхеньяна, а владу перебрала його сестра Кім Йо Чжон.

Сама Кім Йо Чжон плітки про стан брата проігнорувала, проте виступила з окремою заявою через KCNA: назвала південнокорейських військових «бандитами» і попередила, що у відповідь на «провокації» Сеула Пхеньян може стягнути до кордону додаткові ударні засоби та знову ввімкнути пропагандистські гучномовці.

Також 22 листопада з’явилася серія фотографій Кім Чен Ина з десятьма іноземними дипломатами. Однак на всіх кадрах він стояв в однаковій нерухомій позі.

Кім Чен Ин з іноземним дипломатом / © Фото з відкритих джерел

Кім Чен Ин з іноземним дипломатом / © Фото з відкритих джерел

Кім Чен Ин змінює курс щодо Кремля

На тлі чуток про серйозні проблеми зі здоров’ям, північнокорейський лідер Кім Чен Ин несподівано поставив на паузу військову допомогу Росії. Водночас Пхеньян посилив ядерні погрози, провів ракетні пуски та почав укріплювати кордон із Південною Кореєю.

Причиною охолодження між союзниками стала образа Пхеньяна на заяви Москви щодо Південної Кореї та величезні втрати північнокорейських солдатів на війні проти України. Зокрема, заступник голови МЗС РФ Андрій Руденко заявив, що в майбутньому Росія сприятиме примиренню між обома Кореями. Наприкінці жовтня очільниця МЗС КНДР Чхве Сон Хі назвала ці слова порушенням союзницьких домовленостей, зажадала пояснень і оголосила про призупинення військової підтримки.

Лідер РФ Володимир Путін (ліворуч) та КНДР Кім Чен Ин (праворуч) / © Associated Press

За даними української розвідки, Кім Чен Ин фактично запровадив проти Москви власні обмеження: російським військово-транспортним літакам закрили повітряний простір КНДР, передавання балістичних ракет KN-23 та нової партії артилерійських снарядів зупинили, а прохання Росії збільшити північнокорейський контингент із 8,5 до 50 тисяч солдатів поставили на паузу.

Співпрацю також підриває ставлення російського командування, яке сприймає північнокорейських військових як «політично нав’язаний тягар», та великі втрати. За оцінками ГУР, у боях на Курщині армія КНДР уже втратила 7 058 бійців, із яких 2 251 загинув. Попри цей конфлікт, частина сил Пхеньяна досі лишається в Росії: бійці 11-го корпусу Сил спецоперацій КНДР стоять у другому ешелоні в Курській області, а зведений ракетний підрозділ із літа працює у Воронезькій області у складі 112-ї російської бригади, обстрілюючи Україну.

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