Кімнати для читання та ігрові для дітей: біженці із України в Ірландії живуть у маєтку 19 століття

Українським біженцям в Ірландії нададуть житло у маєтку 19 століття в місті Клара, що в графстві Оффалі. Там розміститься 100 людей. Такий намір місцевої влади жителі міста зустріли протестами. Біля входу історичної будівлі відбулася акція.

Про це йдеться у повідомленні видання offalyexpress.ie.

Після листування між місцевими жителями та Департаментом у справах дітей, рівності, інвалідності, інтеграції та молоді, відомство випустило офіційне повідомлення "для представників громадськості та ключових зацікавлених сторін" щодо роз'яснення ситуації та підтримки тих, хто тікає від війни в Україні (одержувачі тимчасового захисту, BOTPs). Після цього протести завершилися.

Будинок в Ірландії

Сам будинок має 58 спалень. До послуг українців повністю обладнана кухня/їдальня з окремими відпочинковими зонами, включаючи вітальню зону, зону з телевізором, дитячу ігрову зону, кімнати для читання. У ванних кімнатах є душ і туалет. Також є три санвузли, облаштовані для людей з інвалідністю.

Менеджер будинку допомагає мешканцям з повсякденними запитами. За необхідності на місці можна скористатися послугами персоналу з прибирання та обслуговування. Там також розмістили штатну охорону. Згодом присутність охорони буде зменшено.

Як пояснили місцевим жителям, українці, яких поселять в історичній будівлі, оформлені через Український транзитний хаб у Сіті Вест у Дубліні, де вони набули статусу тимчасового захисту. Вони отримали номер PPS від Департаменту соціального захисту та зареєструвалися у Департаменті юстиції.

"Якщо заявники на тимчасовий захист отримають медичні картки та номери PPS після прибуття в Citywest, вони мають право шукати роботу, і багато хто це зробив, і роблять позитивний внесок у місцеву та національну економіку, особливо в областях, де є дефіцит робочих рук", – зазначили у відомстві.

Нагадаємо, Ірландія зараз приймає біженців з України та надає їм допомогу. Оформлювати візу для в’їзду в країну громадянам України не потрібно. Отримати тимчасовий захист можна безпосередньо в аеропорту прибуття Дублін.

Тим часом правила в'їзду до країн ЄС посиляться від 2024 року. Зміни торкнуться українців та мешканців інших безвізових країн – для перетину кордону доведеться отримувати спеціальний дозвіл ETIAS. Також потрібно буде заповнити спеціальну анкету, яку мають схвалити.

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