"Кінь" втомився: експерт пояснив, чому Лаврова списали в утиль

Сергій Лавров / © Associated Press

На Заході аналізують зникнення Сергія Лаврова з важливих зустрічей. Це може мати «катастрофічні» наслідки для Росії.

Про це пише Forbes.

Старший віцепрезидент Американської ради із зовнішньої політики Ілан Берман у своєму матеріалі звернув увагу на тривожні для Лаврова сигнали.

По-перше, дипломата не було на засіданні Ради безпеки Росії 5 листопада, нібито «за згодою сторін».

По-друге, Лаврова виключили з російської делегації на майбутньому саміті G20 у Південній Африці. Замість нього очолюватиме команду набагато менш впливовий чиновник — заступник глави адміністрації президента РФ Максим Орєшкін.

У Кремлі, звісно, все заперечують. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков запевняє, що «в цих повідомленнях немає ні краплі правди», і Лавров залишиться на посаді.

Однак Ілан Берман вважає, що диму без вогню не буває, і вказує на конкретну причину немилості — провал переговорів з адміністрацією Дональда Трампа.

За даними експерта, Лавров провалив переговори після серпневого саміту американського лідера і Путіна на Алясці. Це призвело до скасування вже запланованої зустрічі двох лідерів у Будапешті.

Саме ця зустріч в Угорщині мала стати ключовою у стратегії Путіна, яка полягала в утриманні США осторонь від його війни проти України.

«Катастрофічні» наслідки для Москви

Експерт зазначив, що в Кремлі добре розуміють: якщо адміністрація Трампа втратить терпіння щодо Росії і підтримає європейські зусилля зі зміцнення України, для Москви результати можуть бути «катастрофічними». Насамперед, це може призвести до сплеску американської військової допомоги Києву.

Крім того, США стали активніше співпрацювати зі своїми союзниками в Європі, особливо з тими, хто перебуває близько до Росії.

Берман підкреслив, що для міністра закордонних справ РФ запобігання цим сценаріям було найважливішим пріоритетом. Проте, стає дедалі очевидніше, що він не справляється з цим завданням.

Нагадаємо, очільник МЗС Росії Сергій Лавров пропустив засідання Ради безпеки РФ, яке 5 листопада скликав Володимир Путін. Це стало приводом для чуток про його немилість у кремлівського лідера. До того ж Лавров втратив право очолювати російську делегацію на саміті G20 — замість нього поїде Максим Орєшкін. За даними The Moscow Times, дипломат нібито роздратував Путіна невдалою розмовою з держсекретарем США Марко Рубіо.