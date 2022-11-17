Кіна не буде: компанія Warner Bros. заборонила трансляцію своїх фільмів російським телеканалам

Голлівудська кіностудія Warner Bros. заборонила трансляцію своїх фільмів російським телеканалам, які перебувають у "Національній медіагрупі". Мова йде про СТС, РЕН-ТВ, "П'ятий канал" і "Домашній", а також відеосервіс more.tv.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Відповідне рішення компанія Warner Bros. ухвалила, незважаючи на те, що ліцензійна угода з російським прокатником дійсна ще півтора року.

У "Бюлетені кінопрокатника" зазначається, що за підсумками третього кварталу 2022 року в топ-50 найпопулярніших серед російських кінокартин продукція Warner Bros. не увійшла. Це повязано з тим, що пісдя військового вторгнення РФ в Україну в Росії зменшили кількість розважального контенту на телебаченні, замінивши його пропагандистським.

Фільми кінокомпанії набирали високі рейтинги, зокрема, на каналі СТС - особливо під час новорічних канікул.

Нагадаємо, що компанія Danone ухвалила рішення піти з російського ринку через 8 місяців війни в Україні. Власні втрати від такого рішення Danone попередньо оцінив у 1 млрд євро.

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