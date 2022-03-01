Кіна не буде: Walt Disney зупиняє показ фільмів у Росії, а Warner Bros. відклав прем'єру "Бетмена" в РФ

Кіна не буде: Walt Disney зупиняє показ фільмів у Росії, а Warner Bros. відклав прем'єру "Бетмена" в РФ

Американська компанія підтримала Україну.

Одна з найбільших корпорацій індустрії розваг у світі – американська компанія The Walt Disney Company – на знак підтримки України йде з російського ринку.

"Враховуючи неспровоковане вторгнення до України та трагічну гуманітарну кризу, ми призупиняємо кінопоказ у театрах Росії, зокрема майбутнього "Почервоніння" від Pixar. Ми прийматимемо майбутні бізнес-рішення на основі ситуації, що розвивається", - ідеться в заяві.

У компанії додали, що "враховуючи масштаби кризи біженців, що виникає, ми працюємо з нашими партнерами з неурядових організацій, щоб надати біженцям термінову та іншу гуманітарну допомогу".

Тим часом Netflix відмовився транслювати 20 російських федеральних телеканалів, які його зобов'язували транслювати, аби стрімінговий сервіс був доступний у РФ.

Кіностудія Warner Bros. "через гуманітарну кризу в Україні" відклала прем'єру в Росії фільму "Бетмен", що була запланована 4 березня.