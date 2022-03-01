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Кіна не буде: Walt Disney зупиняє показ фільмів у Росії, а Warner Bros. відклав прем'єру "Бетмена" в РФ

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Кіна не буде: Walt Disney зупиняє показ фільмів у Росії, а Warner Bros. відклав прем'єру "Бетмена" в РФ

Associated Press

Американська компанія підтримала Україну.

Одна з найбільших корпорацій індустрії розваг у світі – американська компанія The Walt Disney Company – на знак підтримки України йде з російського ринку.

"Враховуючи неспровоковане вторгнення до України та трагічну гуманітарну кризу, ми призупиняємо кінопоказ у театрах Росії, зокрема майбутнього "Почервоніння" від Pixar. Ми прийматимемо майбутні бізнес-рішення на основі ситуації, що розвивається", - ідеться в заяві.

У компанії додали, що "враховуючи масштаби кризи біженців, що виникає, ми працюємо з нашими партнерами з неурядових організацій, щоб надати біженцям термінову та іншу гуманітарну допомогу".

Тим часом Netflix відмовився транслювати 20 російських федеральних телеканалів, які його зобов'язували транслювати, аби стрімінговий сервіс був доступний у РФ.

Кіностудія Warner Bros. "через гуманітарну кризу в Україні" відклала прем'єру в Росії фільму "Бетмен", що була запланована 4 березня.

Дайджест новин в Україні жестовою мовою за 28.02.2022

Дайджест новин в Україні жестовою мовою за 28.02.2022

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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