Кінець епохи Нетаньягу і екологічна катастрофа на Шрі-Ланці. П'ять новин, які ви могли проспати

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П'ять новин, які ви могли проспати:
- США обговорили з Німеччиною небезпеку "Північного потоку-2" для України. Читати далі –>
- Лідер партії "Єш Атід" Яір Лапід увечері в середу, 2 червня, заявив президентові Ізраїлю Реувену Рівліну, що домовився з декількома іншими партіями про формування нового коаліційного уряду. Читати далі –>
- ФБР підтвердило причетність хакерів з РФ до кібератаки на світового лідера з виробництва м'яса JBS. Читати далі –>
- Контейнеровоз "MV X-Press Pearl" з хімікатами, який майже два тижні палав біля берегів Шрі-Ланки, може спровокувати екологічну катастрофу. Читати далі –>
- В американському штаті Флорида 14-річна дівчинка постраждала після того, як разом із 12-річним товаришем відкрила вогонь у бік помічників шерифа в окрузі Волусія. Читати далі –>