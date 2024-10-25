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"Кінець ООН": очільник МЗС Литви відреагував на зустріч Гутерреша з Путіним на саміті БРІКС

"Кінець ООН": очільник МЗС Литви відреагував на зустріч Гутерреша з Путіним на саміті БРІКС

Міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс натякнув, що зустріч генсека Гутерреша з кремлівським диктатором можна вважати "кінцем ООН" / Фото: Associated Press

Литва не втручатиметься, якщо генсек ООН вирішить піти у відставку після рукостискання з Путіним.

Після візиту генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша до Росії, де він взяв участь у саміті країн БРІКС під головуванням Путіна, міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс заявив, що його країна не намагатиметься відмовити Гутерреша, якщо той вирішить піти у відставку.

Відповідний допис він опублікував на своїй сторінці у соціальній мережі X.

Разом з цим Ландсберґіс оприлюднив фото, на якому генсек ООН тисне руку кремлівському диктатору. Цю світлину литовський дипломат підписав "This is the UeNd" – гра слів, що фактично означає "Кінець ООН".

Нагадаємо, Україна відмовила у візиті генсекові ООН після його участі в саміті БРІКС у Росії. За інформацією анонімного джерела в ОПУ, візит скасовано через "приниження здорового глузду та міжнародного права в Казані".

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