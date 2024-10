Після візиту генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша до Росії, де він взяв участь у саміті країн БРІКС під головуванням Путіна, міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс заявив, що його країна не намагатиметься відмовити Гутерреша, якщо той вирішить піти у відставку.

Відповідний допис він опублікував на своїй сторінці у соціальній мережі X.

Разом з цим Ландсберґіс оприлюднив фото, на якому генсек ООН тисне руку кремлівському диктатору. Цю світлину литовський дипломат підписав "This is the UeNd" – гра слів, що фактично означає "Кінець ООН".

This is the UeNd. pic.twitter.com/AMs9BHYTUf — Gabrielius Landsbergis (@GLandsbergis) October 24, 2024

Нагадаємо, Україна відмовила у візиті генсекові ООН після його участі в саміті БРІКС у Росії. За інформацією анонімного джерела в ОПУ, візит скасовано через "приниження здорового глузду та міжнародного права в Казані".

