Кінець 400-річної епохи: Данія відмовляється від традиційної пошти

Пошта Данії припиняє доставлення листів

Традиційні червоні поштові скриньки та листоноші, які щодня розносять конверти, стають історією. Компанія PostNord, утворена шляхом злиття пошт Швеції та Данії, кардинально змінює свою роботу через «стрімку цифровізацію суспільства».

Про це повідомляє The Guardian.

Чому це сталося

Данська поштова служба відповідала за доставку кореспонденції з 1624 року. Однак за останні 25 років обсяг паперових листів у країні впав на понад 90%.

Причина проста: Данія — одна з найбільш «цифрових» держав світу.

97% населення користуються системою MitID (аналог української «Дії»).

Усі офіційні повідомлення від влади надходять автоматично в «цифрову скриньку».

Лише 5% громадян обрали опцію отримувати паперові листи від держави.

Через це PostNord скорочує 1500 робочих місць і фокусується виключно на посилках, попит на які зростає завдяки інтернет-торгівлі.

Ажіотаж на скриньки

Символом змін став демонтаж 1500 культових червоних поштових скриньок. Компанія виставила їх на продаж, і результат перевершив очікування: 1000 скриньок розкупили всього за три години.

Ціна «сувеніра» становила близько 235 фунтів стерлінгів (для скриньок у гарному стані). Ще 200 екземплярів продадуть на аукціоні в січні.

Як тепер відправити листа

Хоча PostNord припиняє цю послугу, можливість надіслати паперовий лист залишиться — цього вимагає закон.

Від 1 січня естафету переймає приватна компанія Dao. Проте процес зміниться:

Вуличних скриньок більше не буде.

Лист потрібно віднести до магазину-партнера Dao або викликати кур’єра додому за додаткову плату.

Оплата марок відбуватиметься онлайн або через додаток.

Несподіваний тренд серед молоді

Цікаво, що на тлі загального спаду інтерес до паперових листів зростає серед покоління Z.

За даними Dao, молоді люди віком 18–34 роки відправляють у 2–3 рази більше листів, ніж інші вікові групи. Експерти пояснюють це «цифровим перенасиченням»: молодь шукає емоційну противагу месенджерам, перетворюючи написання листа на свідомий, «вінтажний» ритуал.

