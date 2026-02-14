Кінець безкарності: європейські країни обговорюють силове захоплення “тіньового флоту” РФ

Танкер тіньового флоту РФ /Ілюстративне фото / © Associated Press

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі під час зустрічі з колегами з країн Балтії та Північної Європи на полях Мюнхенської конференції з безпеки ініціював обговорення щодо можливого силового захоплення суден «тіньового флоту» Росії. Мета такого рішучого кроку — перекрити фінансові потоки, які живлять російську військову машину четвертий поспіль після початку повномасштабного вторгнення до України.

Про це пише Bloomberg.

План дій

Зустріч Об’єднаних експедиційних сил (JEF), до складу яких входять 10 країн, підкреслила готовність союзників діяти жорсткіше. Командувач британських збройних сил Річард Найтон представив варіанти дій, які включають спільні операції із захоплення суден. Такий крок став би розвитком тактики США, які вже практикують перехоплення танкерів, що порушують санкції.

«Атмосфера і розуміння були такими, що нам потрібно бути активнішими. Послання полягає в тому, що країни, які надають прапори суднам тіньового флоту, повинні знати, що інші держави можуть вжити заходів», — заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

Водночас остаточне рішення ще не ухвалене, оскільки деякі члени альянсу висловлюють побоювання щодо можливої ескалації. Наразі «тіньовий флот» РФ налічує близько 1500 танкерів, які використовують підроблені прапори для обходу міжнародних правил та санкцій.

Полювання на танкери та проблеми з експортом

Нещодавно Сполучені Штати вже продемонстрували рішучість у цьому питанні, провівши морську операцію з перехоплення судна Aquila II у зоні відповідальності Індо-Тихоокеанського командування. За даними Пентагону, танкер намагався втекти після перебування в Карибському морі, порушивши карантинні обмеження для підсанкційних кораблів, але був успішно зупинений американськими військовими без жодних інцидентів.

У Міністерстві оборони США наголосили, що відстежували маршрут порушника від Карибів до Індійського океану. Там підкреслили, що жодна інша держава світу не має таких можливостей для глобального переслідування суден і флот США готовий діяти в будь-якій точці планети для забезпечення виконання санкційного режиму.

Окрім силового тиску, Росія зазнає і політично-економічних ударів: скорочення імпорту індійською стороною призвело до того, що десятки танкерів із російською нафтою застрягли в морі без можливості розвантаження. Загальний обсяг сировини, що «зависла» на воді поблизу індійського узбережжя та Оману, оцінюється у 140 мільйонів барелів, і лише одному судну вдалося розвантажитися після зміни курсу на Китай.

Ситуація погіршується різким падінням постачань до індійських портів, які впали до найнижчого рівня за три роки — близько 1,12 мільйона барелів на добу в січні. Аналітики пов’язують це з набуттям чинності заборони Євросоюзу на імпорт нафтопродуктів, вироблених із російської сировини, що значно ускладнило реалізацію енергоносіїв для країни-агресорки.