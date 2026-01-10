Кінець ери міжнародного права: Трамп сказав, як “перекроює” світ під себе, і що може його зупинити

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Дональд Трамп відверто окреслив своє бачення влади: національна сила стоїть вище за закони, договори чи конвенції. В розмові з чотирма репортерами в Білому домі він дав зрозуміти, що ера традиційної дипломатії завершилася.

Про це йдеться у матеріалі The New York Times.

«Мені не потрібне міжнародне право»

На запитання журналістів, чи існують якісь обмеження для його глобальної влади, Трамп відповів прямо:

Реклама

«Так, є одна річ. Моя власна мораль. Мій власний розум. Це єдине, що може мене зупинити».

Президент додав, що «не потребує міжнародного права», адже «не збирається кривдити людей». Коли його перепитали, чи повинна його адміністрація дотримуватися міжнародних норм, він відповів ухильно: «Це залежить від того, яке у вас визначення міжнародного права».

Гренландія як «психологічний успіх»

Трамп підтвердив свої наміри щодо Гренландії, навіть якщо це загрожує існуванню НАТО. Його мотивація виявилася не лише стратегічною, а й особистою.

«Тому що це те, що я відчуваю як психологічно необхідне для успіху. Я думаю, що володіння дає вам те, чого ви не можете зробити [інакше — ред.]… Володіння дає вам речі та елементи, які ви не можете отримати, просто підписавши документ», — пояснив він, відкинувши ідею оренди чи договору.

Реклама

Венесуела і бальна зала

Інтерв’ю яскраво продемонструвало пріоритети Трампа. Коли журналісти запитали про можливість виборів у Венесуелі (де Трамп фактично змінив владу і заявив, що нагляд США може тривати роками), президент поставив питання на паузу.

У цей момент в кабінет внесли макет проєкту реконструкції бальної зали Білого дому.

«Я великий фанат демократії, але дозвольте мені показати вам це, перш ніж я говоритиму про демократію», — сказав Трамп.

Він із захопленням демонстрував плани ремонту та нову мармурову підлогу, показуючи себе як «амбітного будівельника».

Реклама

«Діти» в уряді та дзвінок Петро

Під час розмови Трамп поводився як господар шоу. Він назвав 41-річного віцепрезидента Джей Ді Венса та 54-річного держсекретаря Марко Рубіо «дітьми». Журналісти помітили, що обидва політики були взуті в туфлі, які їм подарував Трамп.

Щоб продемонструвати статус світового лідера, Трамп прямо під час інтерв’ю прийняв дзвінок від президента Колумбії Густаво Петро та розмовляв з ним майже годину в присутності преси.

«Ви думаєте, Байден міг би це зробити?» — запитав він після розмови, не приховуючи зневаги до попередника.

Нагадаємо, Трамп розповів, що «врятував» НАТО. Президент США заявив про свою вирішальну роль у збереженні Альянсу.