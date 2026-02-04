Кінець історії з "ангелом Мелоні": що вирішила церква

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні / © Getty Images

У римській базиліці Сан-Лоренцо-ін-Лучіна за наказом місцевого священника зафарбували зображення ангела, якому під час реставрації надали риси прем’єр-міністерки Італії Джорджи Мелоні. Скандальний розпис, що викликав обурення церковного керівництва та опозиції, тепер залишився без обличчя.

Про несподіваний фінал мистецького скандалу повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Причина знищення зображення

Священник Даніеле Мікелетті пояснив своє рішення тим, що малюнок став занадто суперечливим і почав створювати розкол у громаді. За його словами, до церкви почали масово приходити люди лише заради того, щоб подивитися на «ангела Мелоні», ігноруючи водночас молитву та месу.

Автор-аматор Бруно Валентінетті, який виконував реставрацію, підтвердив факт знищення своєї роботи та визнав свою участь у цьому процесі. Він зазначив журналістам, що отримав від представників Ватикану пряму вказівку стерти обличчя ангела, хоча офіційно Святий Престол утримався від коментарів.

Обличчя ангела, схоже на Джорджу Мелоні, зафарбували / © скриншот

Реакція влади та церкви

Кардинал Бальдо Рейна, генеральний вікарій Римської єпархії, висловив глибоке розчарування цим інцидентом та наказав провести розслідування. Він суворо попередив, що зображення сакрального мистецтва та християнські традиції не можуть використовуватися неналежним чином або ставати об’єктом політичних маніпуляцій.

Нагадаємо, Джорджа Мелоні відреагувала на ситуацію з гумором, опублікувавши фото стінопису у своїх соціальних мережах ще до його знищення. Прем’єрка Італії посміялася над порівнянням і запевнила підписників, що вона точно не схожа на ангела.