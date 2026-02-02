Світ вступає у найнебезпечнішу фазу з часів Холодної війни: від 5 лютого ядерну зброю більше ніхто не контролюватиме

Кінець епохи стримування: США та Росія знімають «ядерні запобіжники» / © ТСН.ua

Сполучені Штати та Росія можуть вперше від часів Холодної війни розпочати нестримну гонку ядерних озброєнь. 5 лютого 2026 року спливає термін дії договору New START. Це означає зняття обмежень для Росії та США на стратегічні ядерні арсенали дальньої дії.

Чи буде нова гонка ядерних озброєнь, чи є загроза ядерної війни, та що про це кажуть у Росії та на Заході, з’ясовував ТСН. ua.

Кінець епохи

У The Financial Times зауважують, що епоха контролю над ядерними арсеналами добігає кінця цього тижня, оскільки закінчується термін дії останнього правового механізму, який обмежує кількість розгорнутої ядерної зброї в Росії та США.

Припинення дії договору підводить межу під понад півстолітніми спробами Москви та Вашингтона — з різним ступенем недовіри — обмежити свої арсенали. Ці зусилля тривали від угод часів Річарда Ніксона і Леоніда Брежнєва 1972 року до переговорів Рональда Рейгана і Михайла Горбачова 1985-го на березі озера в Женеві.

Від моменту розпаду Радянського Союзу Росія та Сполучені Штати неодноразово замінювали та оновлювали договори часів Холодної війни, які обмежували так звану стратегічну зброю, яку вони направляють на міста та бази одне одного.

Підписаний 1991 року, після розпаду Радянського Союзу, договір СНО-1 (або START-1) вперше встановив значні обмеження на стратегічні ядерні озброєння США та Росії та запровадив режим інспекцій, який мав стати зразком для контролю над озброєннями після закінчення Холодної війни.

Після короткої перерви його врешті-решт 2010 року змінив Договір про старт-початок, який подовжили 2021 року. Він обмежив кількість ядерних боєголовок, розгорнутих кожною країною, до 1550 — більш ніж достатньо, щоб знищити одне одного і більшу частину світу.

Подовження договору, підписаного 2010 року під час невдалого «перезавантаження» відносин із Росією тодішнім президентом США Бараком Обамою, зірвалося після того, як Путін віддав наказ про повномасштабне вторгнення до України 2022 року.

За рік, 2023-го, Путін призупинив участь РФ у договорі та натякнув, що Москва може відновити ядерні випробування.

Тоді Трамп своєю чергою наказав Пентагону відновити ядерні випробування «на рівних засадах» з Росією та Китаєм.

Як зазначає Вloomberg, це перший випадок від часів Холодної війни, коли жоден офіційний режим контролю над озброєннями не обмежуватиме дві ядерні наддержави.

Що пропонують Путін і Росія

У вересні минулого року російський диктатор Володимир Путін неочікувано запропонував дотримуватися основних умов Договору, які охоплюють для кожної країни обмеження до 1550 готових до удару ядерних боєголовок, ще протягом року.

Ця пропозиція викликала суперечки у США. Прихильники контролю над озброєннями закликають уникнути нової гонки, яка може коштувати трильйони доларів і підвищити ризик катастрофічних помилок.

З іншого боку, експерти та колишні чиновники кажуть, що США не повинні довіряти Путіну, зазначаючи, що він припинив взаємні інспекції в межах нового договору СНО-3 2023 року через підтримку США України у війні з Росією.

А заступник голови Ради безпеки Росії, колишній президент РФ Дмитро Медведєв, який і підписував угоду 2010 року, знову намагався залякати світ ядерною війною.

Він нагадав, що в оновленій ядерній доктрині Росії розширено критерії використання ядерної зброї.

«Ви знаєте, там тепер не тільки як захід у відповідь на ядерний удар може використовуватися ядерна зброя, а й на масоване застосування безпілотників, ракет, інших засобів, що доставляють зброю», — пригрозив Медведєв.

Водночас маріонетка Кремля одразу заспокоїв, що це не означає, що після кожного такого випадку Путін розглядає варіант ядерної відповіді.

«Росія діє суворо відповідно до своєї ядерної доктрини, де безпосередньо перераховані всі позиції, коли можна застосувати ядерну зброю для усунення більш небезпечних загроз. З огляду на те, що Росія ядерну зброю не застосувала, отже, таких загроз для нашої країни не було», — сказав Медведєв.

Чи означає це, що 5 лютого може бути ядерна війна

«Я не хочу сказати, що це (припинення дії договору) негайно означає катастрофу та початок ядерної війни, але це однаково має всіх налякати», — додав Медведєв.

Британський Chatham House розмірковує, що без обмежень, передбачених Новим договором СНО, стратегічне планування з обох боків, швидше за все, буде зумовлене невизначеністю.

Це збільшує ризик нової гонки озброєнь, особливо якщо будь-яка зі сторін почне завантажувати додаткові боєголовки на наявні ракети або розширювати системи доставлення. Навіть якщо масштабне нарощування не відбудеться негайно, відсутність обмежень та прозорості ускладнить розуміння намірів та управління кризами.

Наслідки виходять за межі двосторонніх відносин. Китай вже розширює та модернізує свої ядерні сили. Зняття будь-яких обмежень на ядерні арсенали США та Росії послаблює аргументи на користь стриманості в інших країнах та підкріплює думку про те, що великі держави повертаються до відкритої конкуренції. Інші держави, що володіють ядерною зброєю, уважно стежитимуть за подіями.

Припинення дії останнього договору між США та Росією без заміни сигналізуватиме про протилежне — про те, що ядерні держави відмовляються від стриманості. Це може поглибити розбіжності між ядерними та неядерними державами.

Тим часом на «Годиннику Судного дня» стрілка змістилася на 85 секунд до опівночі. Це найближчий до апокаліпсису показник, який на символічному годиннику коли-небудь стояв від моменту створення цієї метафори 1947 року — навіть ближчий за, скажімо, під час Карибської ракетної кризи.

Схоже, усім сторонам невигідний новий договір

Сусідка Росії і союзниця США Японія серйозно занепокоєна перебігом подій. Японська преса аналізує, чи зможуть сторони домовитися про нову угоду. Як припускають у The Japan Times, угода наразі невигідна ані для Кремля, ані для Білого дому.

Заміна СНО-1 новим договором буде непростим завданням. Росія розробила нові системи, здатні нести ядерну зброю — крилату ракету «Буревісник», гіперзвукову ракету «Орешнік» та торпеду «Посейдон» — які не входять до рамок нового договору СНО.

А Трамп оголосив про плани створення космічної системи протиракетної оборони «Золотий купол», яку Москва розглядає як спробу змінити стратегічний баланс.

Тим часом арсенал Китаю зростає, що не контролюється угодами між Вашингтоном і Москвою. Пекін зараз має приблизно 600 боєголовок, а Пентагон оцінює їх у понад 1000 до 2030 року.

Двопартійна комісія Конгресу 2023 року заявила, що Сполучені Штати зараз стикаються з «екзистенційним викликом» з боку не одного, а двох ядерних суперників, і їм потрібно бути готовими до одночасних воєн з Росією та Китаєм.

Її рекомендації охоплювали підготовку до виведення зі сховищ деяких або всіх стратегічних ядерних боєголовок, які вилучено згідно з новим договором СНО та які зберігаються в резервному запасі.

Це може охоплювати відновлення боєголовок, знятих з міжконтинентальних балістичних ракет Minuteman III та підводних човнів Trident D5, а також повернення до ядерної ролі близько 30 стратегічних бомбардувальників B-52, переобладнаних для виконання звичайних завдань.

Фактор Китаю

Гонка Китаю за створення власного ядерного арсеналу ускладнила переговори щодо контролю над ядерними озброєннями. Трамп неодноразово заявляв, що хотів би, щоб Пекін уклав угоду з Москвою про ядерні озброєння.

Пекін продовжує розширювати свій арсенал темпами, яких не було від часів Холодної війни, хоча вони все ще далекі від показників двох наддержав, з яких все це почалося. Поєднання недовіри, нової зброї, яку не охоплено попередніми угодами, та нових систем посилює відчуття входу на незвідану стратегічну територію.

У FT нагадують, що на частку США та Росії припадає 86% світового запасу цієї руйнівної зброї, навіть попри те, що останніми роками арсенал Китаю подвоївся.

«У США досить поширена думка, що ми повинні нарощувати озброєння, щоб відповісти Китаю», — сказав співдиректор програми з ядерної політики у Фонді Карнегі за міжнародний мир Джеймс Актон.

«Стратегічне командування дійшло висновку, що йому потрібна можливість одночасно націлюватися на російські та китайські ядерні сили», — додав він, маючи на увазі бойове командування США, яке контролює ядерний арсенал країни.

Зі свого боку Пекін навряд чи розглядатиме ідею контролю над озброєннями, поки не досягне паритету зі США.

«Найбільша різниця в ландшафті ядерної зброї полягає в тому, що Китай став викликом для США та Росії як домінантних розпорядників світових арсеналів ядерної зброї», — сказав для «Радіо Свобода» Вільям Мун, колишній старший менеджер Програми спільного скорочення загрози.

Водночас російські експерти самовпевнено заявляють, очевидно отримавши «відмашку» з Кремля, що китайський ядерний арсенал — проблеми Вашингтона, а не Москви.

«Ядерна зброя Китаю — це проблема Трампа, а не наша, — зухвало сказав Василь Кашин, професор Московської Вищої школи економіки. — Розмови про те, що США мають бути такими ж сильними, як Росія та Китай разом узяті, можуть викликати нову гонку озброєнь».

Що каже і що зробить Трамп

Американський президент каже, якщо термін дії Нового договору СНО-3 закінчиться, можна буде домовитися про «кращу» угоду, до якої слід залучити Китай.

На запитання про наміри Трампа чиновник Білого дому у коментарі The Japan Times відповів: «Президент визначить подальший шлях щодо контролю над ядерними озброєннями, який він уточнить у власному графіку».

Роль України

Вloomberg вказує на низку стратегічних помилок Трампа. Ображаючи союзників Америки в Європі та Азії, він ставить під сумнів ядерну «парасольку» Америки та змушує їх розглянути можливість створення власної ядерної зброї. Це спонукало б їхніх регіональних супротивників зробити те саме.

У виданні вважають, що єдиний спосіб зменшити цю екзистенційну загрозу — повернутися до переговорів, в ідеалі тристоронніх переговорів між Вашингтоном, Москвою та Пекіном, які з часом охоплюватимуть інші ядерні держави. Російський диктатор Володимир Путін лукаво натякнув, що він буде готовий до переговорів. Китайський лідер Сі Цзіньпін поки що чітко дав зрозуміти, що він не готовий до переговорів, оскільки його мета — паритет з двома іншими державами.

«Саме це Трамп має змінити. Він стверджує, що у нього хороші стосунки з Путіним, тому він повинен їх використовувати, але не вплутуючи в розмову долю України», — зазначають у Вloomberg.

Тим часом у Chatham House вважають, що контроль над ядерними озброєннями також не можна відокремлювати від ширшого середовища безпеки. Прогрес у вирішенні серйозних конфліктів, зокрема в Україні, полегшив би відновлення політичної волі для більш амбітних угод у майбутньому.

«На порозі входження на незвідану територію ядерної ери людська цивілізація залишається ненадійно прив’язаною до існування ядерної зброї та небезпечних, взаємопов’язаних стратегій ядерного стримування ядерних держав та їхніх союзників», — підсумував Деріл Кімбалл, виконавчий директор Асоціації контролю над озброєннями у коментарі «Радіо Свобода».

Раніше експертка назвала лише два місця на Землі, які були б безпечними під час і після ядерної війни.