Кінець режиму тиші: Дональд Трамп зробив категоричну заяву щодо ударів по Ірану

Президент США Дональд Трамп / © ТСН.ua

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Президент США Дональд Трамп відповів на прохання Ірану щодо продовження переговорного процесу. Американський лідер погодився на подальший діалог, проте категорично оголосив про негайне завершення режиму припинення вогню.

Про це він написав у соцмережі Truth Social.

Скасування режиму тиші

Ісламська Республіка звернулася до Білого дому з офіційним проханням не зупиняти двосторонні консультації. Сполучені Штати дали згоду на продовження контактів, однак паралельно зняли будь-які обмеження на ведення бойових дій.

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«Ісламська Республіка Іран попросила нас продовжити "переговори". Ми погодилися це зробити, але Сполучені Штати недвозначно заявили їм, що припинення вогню ЗАВЕРШЕНО! Дякую за вашу увагу до цього питання», — заявив Трамп.

Війна в Ірані — останні новини

Раніше стало відомо, що адміністрація президента США готується до багатоденного або навіть багатотижневого обміну ударами з Іраном через загострення ситуації в Ормузькій протоці. За словами американських чиновників, тривалість та масштаби військової кампанії повністю залежатимуть від подальших дій Тегерана щодо торговельних суден. Поточна ескалація виникла через невдоволення частини іранського керівництва умовами меморандуму зі США: їхні активи залишилися замороженими через невиконання Тегераном зобов’язань щодо ядерної програми.

Тим часом Центральне командування США вже відзвітувало про початок додаткових ударів по території Ірану. Ця військова операція проводиться за безпосереднім розпорядженням американського лідера з метою послаблення здатності Ірану загрожувати міжнародному судноплавству. Нова хвиля атак стала відповіддю на нещодавню агресію проти трьох вантажних суден цивільного флоту, що проходили через стратегічно важливу протоку.

Сам Дональд Трамп наголосив, що американські удари є відплатою за небезпечні дії проти комерційних кораблів. Президент США публічно попередив іранське керівництво про значно серйозніші та руйнівніші наслідки, якщо подібні збройні інциденти на воді повторяться в майбутньому.

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