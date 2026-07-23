Кінець Росії стане неминучим після одного рішення: експерт озвучив прогноз

Володимир Путін / © Associated Press

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Повне перекриття експорту нафти та нафтопродуктів може поставити під загрозу існування Росії як держави. Таку думку висловив політичний та економічний експерт Тарас Загородній, який вважає, що паливна криза в РФ лише починає набирати обертів.

Про це він розповів в інтерв’ю «Главреду».

За словами Загороднього, нинішні економічні процеси в Росії мають накопичувальний характер і з часом можуть охопити дедалі більше сфер.

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«Це поки що лише початок. Усі нинішні процеси мають накопичувальний ефект. І перше, що відчули в Росії, — нестача палива. Дефіцит палива неминуче спричинить зростання цін на все, при цьому руйнуються й логістичні ланцюги. Далі почнуться проблеми з постачанням продовольства, а потім — падіння доходів і банкрутство підприємств. Згодом виникнуть проблеми й із видобутком нафти», — сказав експерт.

Загородній вважає, що російська економіка десятиліттями залежала від експорту енергоносіїв.

«З часів Радянського Союзу Росія жила за рахунок експорту нафти. Якщо перекрити експорт нафти та нафтопереробку, Росія як держава просто перестане існувати», — заявив він.

Експерт звернув увагу на рішення Росії заборонити експорт дизельного пального. За його оцінкою, це означає втрату частини валютних надходжень, а також може негативно вплинути на забезпечення армії, промисловості та аграрного сектору.

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«Введення заборони на експорт дизельного палива говорить про багато що: по-перше, Росія втратить надходження до бюджету від цього експорту, по-друге, дефіцит дизелю неодмінно позначиться на армії, промисловості, сільському господарстві та інших сферах. Без дизеля країна просто зупиниться», — зазначив Загородній.

Які подальші кроки прогнозує аналітик

На думку експерта, наступним етапом може стати подальше ускладнення морської логістики Росії.

«Наступний етап — зупиниться будь-яке пересування Чорним морем. Україна вже працює над цим, методично завдаючи ударів по танкерам. На Азовському морі судноплавство вже практично припинилося», — сказав він.

Також Загородній припустив, що потенційними цілями можуть стати нафтові термінали в Новоросійську та інші об’єкти енергетичної інфраструктури.

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Крім того, він прогнозує, що одним із наступних етапів може стати встановлення вогневого контролю над трасою Москва — Ростов-на-Дону, що, на його думку, здатне суттєво ускладнити логістику на півдні Росії.

Бензинова криза у Росії — останні новини

Бензинова криза в Росії продовжує розширювати географію. На тлі українських атак на нафтову інфраструктуру перебої з пальним за останній місяць зачепили майже всі регіони — проблеми торкнулися майже 80 регіонів, а також анексованих Криму та Севастополя.

Російська влада стверджує, що запровадила обмеження, щоб не допустити «ажіотажного попиту».

У Москві та Підмосков’ї ситуація також залишається непростою. Люди ночами стоять у черзі, щоб заправити автівки. Інколи доходить до бійок. Тим часом уряд заборонив публікацію даних про ціни на бензин — раніше «Росстат» звітував про ціни щотижня.

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