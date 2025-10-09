Кінець щедрості?: експертка розповіла, на який ультиматум від ЄС варто чекати українським біженцям

Українські біженці в ЄС / © NOS.nl

Європейські країни поступово відмовляються від широкої безумовної підтримки українських біженців, яка діяла на початку повномасштабного вторгнення. Натомість ЄС запроваджує чітку вимогу: інтеграція та економічна вигода в обмін на довгостроковий статус.

Про це заявила Наталія Зайцева-Чіпак, директорка Соціологічного центру "Соціоінформ" в ефірі “Київ 24”.

За словами експертки, у європейських країнах сформувалася чітка установка: або біженці інтегруються в систему, працюють і сплачують податки, або умови їхнього перебування стануть дискомфортними.

"Такої підтримки, як на початку війни, не буде. Вони не вдаватимуться до депортації, ні, але створюватимуть умови, в яких вам буде вже дискомфортно так продовжувати життя", — пояснила Зайцева-Чіпак.

Експертка прогнозує, що для тих, хто виявиться економічно вигідним для Європи (молодь, діти, працюючі люди), будуть створені умови для отримання статусу, дуже близького до громадянства, або навіть самого громадянства.

Водночас, для тих, хто не хоче або не може інтегруватися, будуть створені "комфортні умови для переїзду" назад до України.

Цей процес може бути пов'язаний з планом "Фасіліті України" (Ukraine Facility). Зайцева-Чіпак припускає, що допомога буде спрямована на відбудову житла чи створення гуртожитків, щоб стимулювати повернення додому певних категорій громадян, зокрема осіб передпенсійного та непрацездатного віку.

Ключовим принципом майбутньої політики стане: "Ти маєш право працювати і жити в Європі, або повертайся до України, ми тобі допоможемо, але далі це будуть твої проблеми".

Нагадаємо, раніше Рада Європейського Союзу визначила майбутні кроки для українців у ЄС: перехід на інші правові статуси, ознайомчі візити додому, програми добровільного повернення та допомога з реінтеграцією після 2027 року.