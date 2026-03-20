Кінець "тріумфальних" казок: чому Росія більше не може захистити власне небо і до чого тут Тегеран

Російський військово-промисловий комплекс демонструє неспроможність самостійно відновити потенціал зенітно-ракетних систем, втрачених у війні проти України. На тлі успішної роботи Сил оборони, Москва зіткнулася з несподіваною проблемою — ключовий партнер, Іран, закрив «кран» військових поставок.

Про це розповів ексспікер Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов в ефірі «Київ 24».

За його словами, через неможливість виготовити достатню кількість нових систем, російська влада відправила емісарів у пошуках старого обладнання, яке колись експортував Радянський Союз.

«Я думаю, що не варто недооцінювати можливості ворога або ворожих емісарів, ніж перед буквально по всіх країнах світу шукаючи додаткове устаткування та обладнання, яке своєчасно продавалося Радянським Союзом. Для того, щоб викупити це устаткування в зворотному напрямку, відповідно, забезпечити посилення власної системи протиповітряної оборони», — наголосив Селезньов.

Іранська відмова та втрата можливостей

Донедавна Кремль покладав великі надії на закупівлю сучасних засобів ППО у Тегерана. Однак через власні воєнні виклики Іран наразі не готовий розлучатися зі своєю зброєю.

За словами ексспікера Генштабу, ворог мав чіткі плани щодо іранських контрактів.

«Донедавна були чіткі (плани — ред), що ворог планував закупити частину систем протиповітряної оборони в Іранській Республіці. Але ж бачимо, що зараз ті в Ірану не додатковані до таких прямих продажів. А отже, ворог втрачає певні можливості щодо закупівлі такого специфічного обладнання», — пояснив Селезньов.

Ситуація ускладнюється тим, що українські військові планомірно знищують російські системи ППО швидше, ніж агресор встигає їх латати. Селезньов підкреслює, що цей процес веде до повної деградації захисту російського неба.

«Українські сили оборони роблять ту саму важливу справу, вихолощуючи можливості російської системи протиповітряної оборони аж до того рівня, що навіть власний оборонно-промисловий комплекс Росії не спроможний 100% компенсувати ці втрати», — підсумував експерт.

Нагадаємо, Сили оборони України продовжують системно завдавати ударів по військових об’єктах і військово-промисловому комплексу Росії, знижуючи її бойові можливості.

Зокрема, на Донеччині українські військові знищили російський розвідувально-ударний гелікоптер Ка-52 «Алігатор», вартість якого оцінюється приблизно у 16 мільйонів доларів. Операцію провели бійці 59-ї окремої штурмової бригади Сил безпілотних систем із використанням FPV-дрона «Генерал Черешня OPTIX», який завдяки оптоволоконному каналу зв’язку є стійким до засобів радіоелектронної боротьби.

Крім того, Генеральний штаб ЗСУ підтверджував ураження об’єктів 123-го авіаремонтного заводу в місті Стара Русса Новгородської області РФ, де було пошкоджено літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50.

Також українські сили завдавали ударів по об’єктах на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, у Луганській області було уражено Алчевський металургійний комбінат, який окупанти використовували для потреб оборонної промисловості, а в Запорізькій області — інфраструктуру полігону «Восточний».