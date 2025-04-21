Кінець залежності від США: Велика Британія збільшує оборонне виробництво

Британська армія / © Associated Press

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Велика Британія планує значно розширити власні потужності з виробництва вибухових речовин, щоб зменшити залежність від постачання боєприпасів зі Сполучених Штатів і Франції.

Про це повідомляє The Times.

На промислових об'єктах по всій країні буде розгорнуто виробництво гексогену (RDX) — ключового компонента 155-мм артилерійських снарядів та інших видів озброєння, які використовуються британською армією.

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Британський оборонний гігант BAE Systems також має намір побудувати три нові виробничі лінії для підвищення стійкості основного проєкту в разі можливих атак на один з об'єктів.

Рішення про нарощування власного виробництва боєприпасів ухвалюється на тлі зростання стурбованості британських та європейських оборонних компаній щодо надійності США як партнера, особливо в контексті політики чинного президента Дональда Трампа.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі підкреслив стратегічну важливість власної оборонної промисловості для здатності країни “боротися і перемагати на полі бою”. Він також зазначив, що розвиток вітчизняного виробництва артилерійських боєприпасів є важливим уроком, винесеним з подій в Україні, сприяє підвищенню стійкості промисловості та стимулює економічне зростання.

За інформацією The Times, BAE Systems планує збільшити виробництво 155-мм снарядів стандарту НАТО в 16 разів протягом двох років, починаючи з літа, щоб задовольнити зрослий попит, спричинений війною в Україні.

Видання не розголошує конкретні обсяги майбутнього виробництва з міркувань безпеки. Водночас відомо, що BAE Systems впроваджує інноваційну технологію, яка стане значним проривом у виробництві вибухових речовин за останні десятиліття, що дозволить компанії не лише забезпечити власні потреби, а й експортувати цю технологію.

Раніше BAE Systems імпортувала RDX переважно зі США та Франції. Тепер компанія прагне досягти такого рівня виробництва, щоб її боєприпаси не підпадали під дію американських правил ITAR (Міжнародні правила торгівлі зброєю), що дозволить безперешкодно їх використовувати і продавати.

Аналітик з питань оборони Френсіс Туса, коментуючи плани BAE, наголосив на критичній важливості власного виробництва боєприпасів, особливо в умовах міжнародної нестабільності, коли відкритий ринок озброєнь може стати недоступним.

Занепокоєння щодо надійності американських постачань посилилися після тарифної війни Трампа, призупинення військової допомоги Україні та критики на адресу Канади й Данії, що спонукало європейські країни переглянути свою залежність від оборонного обладнання зі США.

Наразі 155-мм снаряди використовуються британською армією в самохідних гаубицях Archer та AS-90. BAE Systems є єдиним виробником таких боєприпасів у Великій Британії, і значна частина виробленої продукції була передана Україні, що призвело до потенційного дефіциту у власних збройних силах.

Стів Кардью, директор з розвитку бізнесу підрозділу Maritime and Land Defence Solutions компанії BAE Systems, наголосив на необхідності розширення виробничих потужностей для ефективної конкуренції з Росією та іншими ворожими країнами. В інтерв'ю The Times він пояснив, що традиційне виробництво вибухової речовини RDX, яка використовується в 155-мм снарядах, мінометах і боєголовках, відбувається на великих, не завжди ефективних підприємствах, і європейські країни мають труднощі з великомасштабним виробництвом.

Плани BAE передбачають використання модульних вантажних контейнерів, кожен з яких зможе виробляти до 100 тонн вибухівки на рік. Цей підхід є ефективнішим, дешевшим, швидшим і безпечнішим завдяки децентралізації виробництва. Кардью зазначив, що розосереджені об'єкти є значно меншою загрозою з погляду безпеки, ніж один великий завод.

Розроблена BAE інноваційна технологія з використанням автоматизації вже пройшла етап концептуальної перевірки, і тепер компанія готується до великомасштабного виробництва власних вибухових речовин. У майбутньому цю технологію планують продавати іншим країнам, щоб вони також могли забезпечити власну суверенну базу з виробництва вибухівки.

Важливо, що 155-мм снаряди та зброя, виготовлені з використанням вибухових речовин американського походження, підпадають під дію обмежень ITAR. Кардью заявив, що завдяки новій технології BAE зможе постачати свою продукцію як “ITAR-free”.

Він також підкреслив, що складна “глобальна ситуація з безпекою” спонукала BAE прискорити розроблення власних вибухових речовин в умовах світового дефіциту боєприпасів. Забезпечення власного ланцюжка постачань є критично важливим для Великої Британії в умовах нестабільного міжнародного середовища. Кардью зазначив, що занепокоєння щодо непередбачуваної політики США є одним з факторів, які впливають на прагнення до більшої незалежності у сфері оборони.

Він також додав, що потреба в унікальній технології BAE є “як ніколи високою” і має “величезний потенціал”. За даними українських військових джерел, Росія щодня випускає значно більше артилерійських снарядів, ніж Україна, і значну частину боєприпасів РФ постачають північнокорейські заводи.

Очікується, що новий завод BAE зі спорядження вибуховими речовинами в Гласкеді (Південний Уельс), який почне роботу цього літа, збільшить постачання 155-мм снарядів у 16 разів.

Раніше повідомлялося, що повернення Дональда Трампа на посаду президента США викликало серйозні занепокоєння серед союзників країни щодо надійності американських гарантій ядерного захисту.