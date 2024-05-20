Кинули біля кордону: у Фінляндії на аукціоні продали велосипеди біженців із Росії

У Фінляндії на аукціоні продали велосипеди шукачів притулку з Росії. Транспортні засоби митники вилучили минулої осені на східному прикордонному переході Ваалімаа.

Про це повідомляє Yle.

На першому з декількох запланованих аукціонів було продано близько 100 велосипедів. 16 травня аукціон розпочався о 10 ранку і перший лот було продано за 70 євро. Остаточні ціни на торгах коливалися між 70 і 100 євро, найвища ціна становила близько 160 євро, а найнижча – 35 євро.

Доходи від аукціону йдуть до державної скарбниці. Митниця Фінляндії організує ще декілька аукціонів покинутих велосипедів пізніше цієї весни і влітку.

У Фінляндії заборонені велосипедні переходи. Двоколісні транспортні засоби, які в'їжджають з-за меж ЄС, повинні бути або розмитнені, або передані державі.

Шукачі притулку, які з'явилися на східному кордоні Фінляндії минулої осені, прибули на велосипедах, оскільки РФ дотримувалася застарілої угоди, згідно з якою перетин кордону можна було здійснювати лише на транспортних засобах, а не пішки. Фінляндія вже заборонила використовувати велосипеди для перетину кордону, і шукачі притулку залишали свої велосипеди після прибуття до пункту перетину кордону.

Нагадаємо, рідкісну монету купили на аукціоні за понад мільйон євро. Який вона має вигляд та в чому її цінність.

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